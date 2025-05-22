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Gassal'in 2. sezon fragmanı yayımlandı: Gassal'in 2. sezonu için tarih belli oldu

Gassal'in 2. sezon fragmanı yayımlandı: Gassal'in 2. sezonu için tarih belli oldu

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:1022/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan "Gassal" dizisinin ikinci sezonu başlıyor. Ahmet Kural'ın etkileyici performansıyla taşınan yapımın ikinci sezonu için heyecan dorukta. Gassal'in 2. sezon fragmanı yayımlandı. Peki, Gassal'in 2.sezonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Tabii platformunda yayınlanan ve başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisi, ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Film, kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi kazandı. 

Peki, Gassal 2. sezon ne zaman? Yeni fragman yayınladı. İşte detaylar... 

Gassal 2. sezon ne zaman çıkacak?


Hikayesi ve etkileyici oyuncu performansıyla izleyicinin beğenisini kazanan "Gassal" dizisinin ikinci sezonunun çekimleri tamamlanmıştı.

Gassal 2. sezon 24 Mayıs Cumartesi günü sadece tabii’de yayınlanmaya başlayacak. 

Gassal dizisinin konusu


Otuzlu yaşlarında bir gassal olan Baki, toplumdan kendini soyutlamaktan memnun ve içine kapanık bir adamdır. Ancak ölümle yüz yüze gelmesiyle aklına rahatsız edici bir soru takılır: Öldükten sonra naaşını kim yıkayacaktır? Bu farkındalık bir dizi mizahi serüvenin kapısını aralar.

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