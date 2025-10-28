Gassal’ın 3. Sezon fragmanı yayımlandı: İşte büyük sürpriz

İlk iki sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran Gassal, izleyicilerin beğenisini topladı. Dizinin 3. sezon çekimleri geçtiğimiz aylarda başlamıştı. Gassal’ın 3. sezon fragmanı yayımlandı. Peki Gassal'in yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

1 /5 TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan Gassal dizisi, üçüncü sezonuyla büyük bir sürprize imza atıyor.

2 /5 Başrolde Ahmet Kural’ın yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanında, usta oyuncu Timuçin Esen’in kadroya katıldığı ortaya çıktı.

3 /5 Gassal yeni sezon yayın tarihi

Henüz resmi yayın tarihi açıklanmayan dizinin, 2025 yılı ortasında ekrana gelmesi bekleniyor.

4 /5 Gassal’ın 3. Sezon fragmanı yayımlandı: