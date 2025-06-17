Gazze'de bombalar altında ekmek dağıtıyorlardı Katil İsrail'in hedefi oldular: Acı haberi Gamze Özçelik paylaştı

Dünyanın sessiz kaldığı vahşetin tam ortasında, Gamze Özçelik Umuda Koşanlar Derneği ile Gazze'de ekmek dağıtarak hayatlara dokunuyordu. Katil İsrail o fırını ve içindekileri hedef aldı.
Gamze Özçelik, Umuda Koşanlar Derneği olarak kurdukları fırınla Gazze'de her gün zor şartlarda ekmek dağıtıyordu.
Ancak fırın önceki gün Katil İsrail'in hedefi oldu ve bombalandı.
Perişan olan Özçelik "İsrail'in saldırıları sonucu ekmek fırınlarımızdan biri bombalandı. 3 kardeşimiz şehit düştü. Üzgünüz; bir o kadar da çaresiziz" dedi