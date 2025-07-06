Göksu Travertenleri turizme kazandırılıyor: Karadeniz'de yeni gezi rotaları

Serdengeçti, Göksu'nun cazibesinden yaylalar ile 19. yüzyılda inşa edilen Halil Rıfat Paşa Tüneli'nin de faydalanması amacıyla proje başlattıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Halil Rıfat Paşa Tüneli, elle yapılmış doğal bir tünel. Tünelin olduğu bölgeye rekreasyon çalışması yapıyoruz. Yaylalarımız var. Biz turizme sadece bir nokta olarak bakmıyoruz. Bütüncül bir perspektifte baktığımız zaman insanlarımız, Göksu Travertenleri'ni, Mavi Göl'ü, Halil Rıfat Paşa Tüneli'ni, yaylalarımızı ziyaret edecekler. Giresun'umuzun hangi noktasına gidersek gidelim muazzam bir panoramik manzara var. Ülkemizin en güzel panoramik manzaraları Giresun yaylalarında, dağlarında, taşlarında ve denizinde. Biz, var olan bu milli servetimizi ortaya çıkaracak projeleri uygulamaya geçireceğiz artık."