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Gönül Dağı’ndan ayrılmıştı: Ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu

Gönül Dağı’ndan ayrılmıştı: Ünlü oyuncunun yeni adresi belli oldu

16:198/07/2025, Salı
Yeni Şafak
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TRT’nin sevilen dizisi Gönül Dağı’nda sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülsim Ali, uzun süredir merakla beklenen yeni projesini duyurdu. Başarılı oyuncu, TRT'nin dijital platformu Tabii’de yayınlanacak olan “Harman Yeri” adlı dizide başrolü üstlendi. Berk Oktay'ın başpehlivan Hamza Bozbey karakterini canlandıracağı dizide, Burç Kümbetlioğlu, Levent Ülgen ve İpek Tuzcuoğlu gibi isimler de rol alacak.

Bir dönem Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı “Dilek” karakteriyle gönüllerde taht kuran Gülsim Ali, ekranlara sessiz bir veda etmişti. 

Oyuncunun yeni projesiyle ilgili beklenen açıklama geldi. 

Gülsim Ali, Tabii'nin yerli yapımlarından biri olan “Harman Yeri” dizisinde Cemre Bozbey karakterine hayat verecek.

Türkiye’nin ilk güreş temalı dizisi olma özelliğini taşıyan yapım, sevdiği kadın uğruna güreşi ve baba ocağını bırakan bir başpehlivanın hikâyesini konu alıyor.

Başpehlivan Hamza Bozbey’i Berk Oktay’ın canlandıracağı dizide, Gülsim Ali’nin yanı sıra Levent Ülgen, İpek Tuzcuoğlu, Burç Kümbetlioğlu gibi deneyimli oyuncular da yer alıyor.

Çekimler başladı


TRT Tabii tarafından hazırlanan “Harman Yeri”, yalnızca bir spor hikayesi değil; aynı zamanda aşk, aile ve sadakat temalarını da içinde barındıran güçlü bir Anadolu anlatısı olarak ekranlara taşınacak.



Yeni proje, büyük heyecan


Gülsim Ali’nin projeye dahil olması sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Gönül Dağı’ndan sonra hangi projede yer alacağı merak konusu olan oyuncunun, “Harman Yeri” ile tekrar gündeme gelmesi, hayranları tarafından heyecanla karşılandı.

Dizinin Tabii platformunda ne zaman yayınlanacağına dair net bir tarih verilmezken, ilk sezonun yakın zamanda izleyiciyle buluşması bekleniyor.


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