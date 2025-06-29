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Gümüşhane yaylalarında görsel şölen: Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Gümüşhane yaylalarında görsel şölen: Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

10:5529/06/2025, Pazar
IHA
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Gümüşhane'nin yüksek yaylalarında karların erimesiyle birlikte oluşan menderesler, etrafında otlayan koyun sürüleriyle birleşince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Türkiye'de kayıtlı en fazla yaylaya sahip il olan Gümüşhane'de baharın gelişiyle birlikte yüksek kesimlerde eriyen karların oluşturduğu menderesler, doğa ile iç içe görüntülere sahne oluyor.

Merkeze bağlı Çorak köyü sınırlarında bulunan Divane Düzü mevkiinde kar sularının kıvrılarak oluşturduğu menderesler, yayla boyunca akarken eşsiz bir doğal tablo oluşturuyor.

Eriyen karların etkisiyle doğan bu doğal su yolları, yemyeşil çayırlar ve renk renk açan çiçeklerle çevrelenirken, bölgede otlayan koyun sürüleriyle birlikte manzara adeta bir sanat eserine dönüşüyor.

Çobanın at sırtında sürüsünü yönlendirmesi, beyaz yünleriyle parlayan koyunların vadide dağılması bu eşsiz manzaraya hareket ve canlılık katıyor.

Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yılan gibi kıvrılan menderesler ve bu akarsuların etrafında farklı tonlarda yeşil bitki örtüsünün oluşturduğu halımsı doku dikkat çekiyor.

Özellikle kuşbakışı bakıldığında, beyaz koyunlar hareket eden kar tanelerini andırırken, pastoral görünüm adeta izleyenleri doğanın büyüsüne çekiyor.

Yaylacılığın ve hayvancılığın halen aktif olarak sürdüğü Gümüşhane yaylaları, doğal güzellikleri kadar kültürel yaşantıyı da yansıtması bakımından büyük önem taşıyor.

#Gümüşhane
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