Güneşe hasret: Küçük Cemile kuzenleriyle hayata tutunuyor

Daha sonra Hacettepe Üniversitesi'nde tedaviye devam ettiklerini belirten Bozkurt, "Eve öğretmen gelmeye başladı. Elimizden geldiğince gönlünü hoş tutmaya çalışıyoruz. Bu eğitim onun için iyi oldu." diye konuştu.

Kızının cilt kanseri riski taşıdığı için güneşe çıkamadığına değinen Bozkurt, "Gündüzleri eğlence ya da oyun durumu yok. Eskiden dışarıdaki seslere ilgisi vardı, pencereden bakardı ama şimdi dünyaya küsmüş gibi. Dışarıda kıyamet kopsa umursamıyor. Tedavi için maddi ve manevi desteğe ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.