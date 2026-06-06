Kıyılarda Pus ve Sis Hâkim

Sabah ve gece saatlerinde dışarı çıkacak olan vatandaşlar için bir diğer önemli uyarı ise Karadeniz kıyıları için yapıldı. Batı ve Orta Karadeniz kıyı şeridinde yer yer pus ve sis olaylarının görülebileceği, bu durumun özellikle görüş mesafesini etkileyebileceği belirtilerek sürücülerin dikkatli olması istendi.