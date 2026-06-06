Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelini etkisi altına alacak yeni hava durumu raporunu paylaştı. Ülkenin batısında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkarken; İç Anadolu, İç Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgeleri için aniden bastıracak gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Türkiye genelinde dinamik ve değişken bir hava dalgası etkisini gösteriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, batı ve kuzey kesimlerde yaz sıcakları yüzünü iyice gösterirken, iç kesimlerde yaşayan vatandaşları ani hava değişimleri ve yerel kuvvetli sağanaklar bekliyor.
Batı Bölgesi Normallerin 3 İla 5 Derece Üzerinde
Rapora göre yurdun güney ve doğu kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken; batı bölgelerinde termometreler yükselişe geçiyor. İstanbul, İzmir, Bursa ve Edirne gibi merkezlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ancak batıdaki bu sıcak havaya rağmen, öğle saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimlerde hava aniden kararıp yerini sağanak yağışa bırakacak.
Öğleden Sonraya Dikkat: Şakır Şakır Yağacak!
Meteoroloji uzmanları, özellikle öğle saatlerinden sonra iç bölgelerde ani yağış geçişleri konusunda vatandaşı uyardı. Kısa süreli ancak etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği bölgeler ve iller şu şekilde sıralandı:
İç Anadolu: Ankara, Eskişehir, Konya ve Nevşehir çevreleri öğleden sonra tamamen yağışın etkisi altına girecek.
İç Ege & Akdeniz: Afyonkarahisar ve Denizli ile Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Toroslar Mevkii.
Karadeniz & Doğu/Güneydoğu Anadolu: Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Malatya ve Diyarbakır çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacak.
Kıyılarda Pus ve Sis Hâkim
Sabah ve gece saatlerinde dışarı çıkacak olan vatandaşlar için bir diğer önemli uyarı ise Karadeniz kıyıları için yapıldı. Batı ve Orta Karadeniz kıyı şeridinde yer yer pus ve sis olaylarının görülebileceği, bu durumun özellikle görüş mesafesini etkileyebileceği belirtilerek sürücülerin dikkatli olması istendi.
Büyükşehirlerde Beklenen Günün En Yüksek Sıcaklıkları
Ankara: 28°C (Öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı)
İstanbul: 28°C (Parçalı bulutlu)
İzmir: 32°C (Parçalı bulutlu)
Diyarbakır: 34°C (Öğleden sonra yerel sağanak yağışlı)
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı iç bölgelerdeki vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması gerektiğinin altını çizdi.