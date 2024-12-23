H5N1 virüsü için korkutan araştırma: Hamile kadınlar ve doğmamış bebeklerinin çoğu ölecek

Avustralya'da yapılan bir araştırma, H5N1 virüsünün tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. Yapılan araştırma kuş gribine yakalanmanın hamile kadınların büyük çoğunluğu için ölümcül olduğunu ortaya koydu. Araştırmada 30 kadından 27'sinin kuş gribinden hayatını kaybettiği ve ölüm oranının yüzde 90 olduğu belirlendi. Araştırmacılar bulguların hamile kadınların pandemi planlamasına mümkün olan en erken aşamada dahil edilmesinin kritik bir öncelik olduğunu gösterdiğini belirtti.

1 /13 Melbourne'deki Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü (MCRI) tarafından cuma günü yayımlanan çalışmada, bin 500'den fazla bilimsel makale titizlikle incelendi ve hamilelik sırasında kuş gribine yakalanan 30 kadının vakaları detaylı bir şekilde incelendi. 30 kadından 27'sinin kuş gribinden hayatını kaybettiği ve ölüm oranının yüzde 90 olduğu belirlendi. ﻿﻿

2 /13 Bu çalışma, dünya genelinde yüksek patojeniteli kuş gribi (HPAI) H5N1 ve H5N2 türlerinin neden olduğu insan vakalarının arttığı bir dönemde yayımlandı.﻿



3 /13 Araştırma ekibi, bulguların hamile kadınların pandemi planlamasına mümkün olan en erken aşamada dahil edilmesinin kritik bir öncelik olduğunu gösterdiğini belirtti.



4 /13 MCRI'dan çalışmanın ortak yazarlarından Rachael Purcell, hamile kadınların yüksek risk grubunda olmalarına rağmen genellikle aşı denemelerinin dışında bırakıldığını ve halk sağlığı aşılama programlarına katılımlarının sıklıkla geciktiğini söyledi.



5 /13 Purchell bir medya açıklamasında, "Önlenebilir ölümleri engellemek adına, hamile kadınların pandemi hazırlık programlarına düzenli olarak dahil edilmesi gerektiği konusunda bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var" dedi.





6 /13 ABD’de kuş gribi alarmı Öte yandan, ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir kişi, kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Vakanın ABD’de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olduğu açıklanırken, ülkenin Kaliforniya eyaletinde ise salgın riski nedeniyle acil durum ilan edildi.



7 /13 Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) yapılan açıklamada, 65 yaş üzerinde olan ve kronik sağlık sorunları bulunan hastanın, virüse yakalanmasının ardından solunum güçlüğü yaşadığı belirtildi.



8 /13 Hastanın virüsü evinin arka bahçesindeki kümes hayvanlarından kaptığı açıklanırken, yapılan incelemelerde virüsün ABD ve Kanada’da daha önce de insanlara bulaşan “D1.1” tipine rastlandığı aktarıldı.



9 /13 Son vaka, ABD’de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti.







10 /13 CDC, kuş gribinin Nisan ayından bu yana çoğu hayvan çiftliklerinde çalışan işçiler olmak üzere 61 insana bulaştığını tespit etmişti. Ancak, vakaların hafif seyrettiği açıklanmıştı.





11 /13 H5N1 virüsü, kuş gribi nedir? Kuş gribi, genellikle kuşları etkileyen ancak bazen diğer hayvanlara ve insanlara da bulaşabilen, Avian Influenza Virüsü (AIV) adı verilen virüslerin neden olduğu bir hastalık olarak bilinir.

12 /13 H5N1 nasıl bulaşır? İnsanlarda kuş gribi genellikle enfekte hayvanlarla doğrudan temas sonucu bulaşır.

