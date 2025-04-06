Harşit Çayı'nda yükselen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor: Taşkın riski var

İşletmesini su bastığını ve 400 bin TL zarara uğradığını ifade eden esnaf yetkililere çağrıda bulunurken, bir sokak sakini 50 yıldır yaşadıkları Harşit Çayı kenarındaki evlerinde ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.



