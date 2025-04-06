Harşit Çayı'nda yükselen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor: Taşkın riski var

Gümüşhane'deki Harşit Çayı, ıslah çalışmalarının tamamlanamaması ve çay içerisine yapılan bentler nedeniyle taşkın riski taşırken, vatandaşlar tedirgin şekilde çözüm bekliyor.
Gümüşhane'de bulunan ve Türkiye'nin en hızlı akan çaylarından birisi olma özelliğini taşıyan Harşit Çayı, eksik ıslah çalışmaları ve çay içerisine geçen yıl yapılan bentler nedeniyle taşkın riski taşıyor.
Kar sularının erimesiyle birlikte debisi yükselen çayın su seviyesi Harşit Sokak'ta bulunan bahçelerin seviyesine kadar yükselirken, sokak üzerindeki ev ve iş yerlerinin bodrumları taşkınlar nedeniyle maddi zarara uğruyor.
Özellikle hava sıcaklıklarının artması ve yağmur yağışlarının başlamasıyla birlikte su seviyesinin en az 2 katına çıkacağını söyleyen sokak sakinleri oluşabilecek sele karşı önlem alınmasını istiyor.
İşletmesini su bastığını ve 400 bin TL zarara uğradığını ifade eden esnaf yetkililere çağrıda bulunurken, bir sokak sakini 50 yıldır yaşadıkları Harşit Çayı kenarındaki evlerinde ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.