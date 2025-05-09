Hasarlı dokular için 23 ilde 'saf oksijen' tedavisi

"HASTANIN ORGAN HASARINI AZALTAN BİR TEDAVİ YÖNTEMİ"





Prof. Dr. Yüzbaşıoğlu, bu tedavinin yardımcı ve hastanın organ hasarını azaltan bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyerek, "Acil serviste 2 saatlik bu tedavi aldıktan sonra hastalarda tam iyilik hali meydana gelebiliyor. Daha sonra ayaktan başvuru şeklinde haftanın belli günlerinde gelerek bu tedaviyi alma şansları var. Aynı şekilde kronik yarası olan hastalar da bu hiperbarik merkezlerine gelerek tedaviyi alabilmektedir. Kamu Hastaneler Kurumu bünyesinde bulunan hiperbarik oksijen tedavi merkezlerimizde hastalıkların tanısına ve indikasyonlarına göre bir plan yapılabiliyor. Bir göz hekimi, bir ortopedi, genel cerrahi, dahiliye doktorumuz gibi tüm branşların iletişime geçip hastalarına tedavi imkanı sağlayabildiği alanlardır. Dolayısıyla bu hastalıklarda bu tedavi yönteminden faydalanmak isteyen hastalarımızda hekim kararı çok önemli. Hekimlerin değerlendirmesi ve uygun görülen hastalarda tedavi sağlanması gerekmektedir. Bu tedavinin faydaları, yara iyileşmesini hızlandırır, yeni damar oluşunu hızlandırır, ödemleri azaltır. Aynı zamanda su altı dalış yapanlarda sıvılaşmış ama gaz haline dönmüş hava kabarcıklarını tekrar sıvı hale getirerek, akciğerden atılımını kolaylaştırır, enfeksiyon riskini azaltır. Aynı zamanda karbonmonoksit gazının bağlanma gücünü, oksijenin basıncını arttırarak böylece hastaların dokularının iyileşmesini sağlar. Bu tedavinin hastaya katkısı inanılmayacak kadar fazladır" diye konuştu.