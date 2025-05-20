Hatay son 38 yılın en kurak zamanını yaşıyor: Amik Ovası'nda başaklar yeterince büyümediği için buğday vermedi

Kuraklık nedeniyle buğday başaklarının kısa kaldığını ve gelişmediğini ifade eden Kumlu Muhtarlar Derneği Başkanı Reşit Duman, "Bereketli toprakları olan Amik Ovası'ndayız. Ben buğday üreticisi olarak 600 dönüm buğday ektim. Maalesef kuraklık sebebiyle buğday başakları kısa kaldığı ve gelişmediği için hayvan sahiplerine verdik. En azından hayvanlar için bir faydası oldu. Bizim bu yıl ektiğimiz tohumumuz ve gübre masrafları kuraklık nedeniyle boşa gitti. Bu yıl yağış durumu çok az oldu. Hatay son 38 yılının en kurak yılını geçirdi. Bu sebeple çiftçiler ve üreticiler sorunlar yaşıyor. Kuraklık nedeniyle buğday başaklarının boyu olması gerekenden kısa kaldı ve başaklarda buğday tanesi oluşmadı. Bu yıl hasatta aşırı derecede ürün kaybı olacak, bereketli topraklardan ürün ve verim alamayacağız" dedi.



