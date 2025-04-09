Hazır yemek yaşlandırıyor: Her ısırıkta ömür tükeniyor, bu yiyeceklerden uzak durun

Biyolojik yaş, bireylerin hücrelerinin yaşını yansıtıyor ve bu yaş, kronolojik yaştan farklı olabiliyor. Bilim insanları, biyolojik yaşın, hastalık riski ve yaşam süresiyle daha yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Bu fark, DNA'daki kimyasal değişiklikleri analiz eden ‘epigenetik saatler' aracılığıyla ölçülüyor.







