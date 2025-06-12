Hindistan'daki uçak kazası Boeing 787-8 Dreamliner'ı yine tartışmaya açtı: İşte 2011’den bugüne karıştığı kazalar ve krizler

Hindistan'da yaşanan kazanın ardından Boeing 787 Dreamliner uçak modeli bir kez daha mercek altında. 2011 yılında gökyüzüyle buluşan ve birçok havayolu tarafından tercih edilen uçak, teknolojisiyle öne çıksa da geçmişte yaşanan bazı ciddi kazalarla da hafızalara kazındı. Son olay, Dreamliner’ın güvenlik geçmişine dair soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı. Peki Hindistan'da düşen Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağı hakkında neler biliyoruz? İşte Boeing 787 Dreamliner'ın gerçekleştirdiği kazalar.
Boeing 787 Dreamliner yine gündemde
Hindistan'da yaşanan kazanın ardından Boeing 787 Dreamliner modeli yeniden tartışma konusu oldu. 2011’de ilk uçuşunu gerçekleştiren ve birçok havayolu tarafından tercih edilen uçak, güvenilirliğiyle öne çıkmasına rağmen geçmişte çeşitli kazalar ve teknik sorunlarla da gündeme gelmişti. Son olay, bu modelin güvenlik sicilini bir kez daha mercek altına aldı.
Boeing 787-8 Dreamliner yolcu uçağı
ABD'li uçak üreticisi Boeing tarafından 2007 yılında üretim sürecine başlanılan 787-8 Dreamliner modeli çift motorlu, çift koridorlu, geniş gövdeli ve uzun menzilli bir yolcu uçağı olarak biliniyor.
Boeing 787 serisi uçakların 787-3, 787-8, 787-9 ve 787-10 olmak üzere dört farklı varyantı bulunmaktadır.
İşte Boeing 787 Dreamliner'ın gerçekleştirdiği kazalar:
2013- Batarya krizi
Boston’da park halindeki bir Japan Airlines Boeing 787 uçağında 7 Ocak 2013’te lityum-iyon bataryasında yangın çıktı. Aynı dönemde All Nippon Airways’e ait bir başka 787, uçuş sırasında bataryanın aşırı ısınması nedeniyle acil iniş yapmıştı. Yaşanan batarya krizinin ardından Federal Havacılık İdaresi (FAA), batarya tasarımındaki kusurlar nedeniyle tüm Boeing 787 filosunun uçuşlarını durdurdu.
2021- İniş takımı kazası
British Airways’e ait Boeing 787-8 uçağının kargo yüklemesi sırasında park halindeyken burun iniş takımı çöktü. Uçak burun üstü yere oturarak hasar gördü. İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimi (AAIB), kazanın bakım sırasında yanlış yerleştirilen bir pimin neden olduğunu tespit etti. Yolcu bulunmayan uçakta yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.
2024- Ani irtifa kaybı
LATAM Airlines'a ait bir Boeing 787-9 Dreamliner, uçuş esnasında kokpitteki pilot koltuğunun istenmeyen hareketi nedeniyle otomatik pilotun devre dışı kalması sonucu ani irtifa kaybı yaşadı. Olayda yaklaşık 50 yolcu yaralandı, 12'si hastaneye kaldırıldı; bir yolcunun durumu ciddi. FAA, olay üzerine 787'lerin kokpit koltuklarındaki anahtar kapaklarının incelenmesi için bir direktif yayımladı.
2024- Kuyruk çarpması
China Southern Airlines’a ait B-1243 tescilli Boeing 787-9, Shanghai’den Guangzhou’ya inişi sırasında sert iniş yaparak kuyruk çarpmasına neden oldu. Uçağın gövdesinde ciddi yapısal hasar ve çatlaklar oluştu. Yaralanma bildirilmezken, uçak yere indirildi ve Çin havacılık otoriteleri tarafından soruşturma başlatılmıştı.
2025- Ani irtifa kaybı
Qatar Airways'e ait bir Boeing 787 Dreamliner, Doha'dan havalandıktan kısa süre sonra Basra Körfezi üzerinde 1.850 fit irtifadan 850 fit irtifaya ani bir alçalma gerçekleştirdi. Uçak, dakikada 3.000 fit hızla düştü, ancak pilotlar durumu kontrol altına almayı başardı. Olayda yolcu veya mürettebat yaralanması bildirilmedi. Soruşturma, yardımcı pilotun durum farkındalığını kaybetmesiyle ilişkilendirildi.
2025- Air India uçuş kazası
Son olarak bugün gerçekleşen Hindistan kazası. Air India’ya ait VT-ANB tescilli Boeing 787-8 Dreamliner, Ahmedabad Havalimanı’ndan Londra’ya gitmek üzere kalkış yaptıktan saniyeler sonra havalimanı yakınlarında düştü. Uçakta 244 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.
Öte yandan bu kaza, son beş yıl içerisinde Hindistan’da yaşanan ilk ölümcül yolcu uçağı kazası olarak kayıtlara geçti.