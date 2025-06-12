Hindistan'daki uçak kazası Boeing 787-8 Dreamliner'ı yine tartışmaya açtı: İşte 2011’den bugüne karıştığı kazalar ve krizler

Boeing 787 Dreamliner yine gündemde

Hindistan'da yaşanan kazanın ardından Boeing 787 Dreamliner modeli yeniden tartışma konusu oldu. 2011’de ilk uçuşunu gerçekleştiren ve birçok havayolu tarafından tercih edilen uçak, güvenilirliğiyle öne çıkmasına rağmen geçmişte çeşitli kazalar ve teknik sorunlarla da gündeme gelmişti. Son olay, bu modelin güvenlik sicilini bir kez daha mercek altına aldı.