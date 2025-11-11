Hobi olarak başladı 500 bin TL kazandı: Memleketinde bambu yetiştiriyor

Samsun'da işçi emeklisi Nedim Taflan (86), Trabzon'da bir tanıdığının bahçesinde gördüğü bambulardan etkilenip 5 kök alarak kendi bahçesine dikti. Taflan, 10 yıldır bambuların hem satışını yapıyor hem de kendi işlerinde kullanıyor. Nedim Taflan, “Temizlik, sulama gibi bazı bakımları var, onları yaptıktan sonra çok uğraştıran bir yanı yok. Yaklaşık 10 yıldır yetiştiriyorum. Satıyorum, kullanıyorum; bahçemde kendi işlerimde değerlendiriyorum. İlk çıkan üç yaprağın birleştiği yerde su birikir, onu alıp içiyorsunuz. Kemik erimesine faydalı olduğu söyleniyor” dedi.

1 /9 19 Mayıs ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Nedim Taflan, Trabzon'da bir tanıdığının bahçesinde gördüğü bambudan etkilendi. 5 kök bambu fidesi alarak Samsun'a getirdi ve 4,5 dönümlük arazisine dikti.

2 /9 Bambulara bakımını yaptı, büyüttü ve çoğalttı. 10 yıldır bambu yetiştiren Taflan, hem satışını yapıp hem de kendi işlerinde kullandığı bambulardan 500 bin TL'nin üzerinde gelir elde etti.

3 /9 Bakımını yaptığı 10 yıl boyunca 500 bin TL civarında satış yaptığını söyleyen Taflan, “Bu süreçte pek çok kişiye fidan vererek yetiştirmelerine vesile oldum, hala da uğraşıyorum. Bambuyu yetiştirdiğim araziyi 4,5 dönüm olarak satın almıştım.

4 /9 Şu ana kadar toplamda 500 bin liranın üzerinde gelir elde ettim. Bakımı da gerçekten basit. Toprak, orman toprağı olunca zaten kendi kendini besliyor. Pek fazla ekstra bakıma ihtiyaç duymuyor. Ancak bambunun olduğu yerde başka bir ürün verimli olmuyor. Alttan yürüyen kökleri, yanına ektiğiniz kivi, fındık veya başka ağaçları kurutabiliyor” diye konuştu.

5 /9 ‘KEMİK ERİMESİNE FAYDALI OLDUĞU SÖYLENİYOR’ Karadeniz ve başka bölgelerde de bambunun yetiştirilerek ekonomiye katkı sağlanmasını isteyen Nedim Taflan, “Bambuyu tesadüfen edindim. Trabzon’da bir tanıdığımı ziyarete gittiğimde orada bambu fidanları gördüm.

6 /9 Rica ettim, 5 adet köklü fidan aldım ve Samsun’a getirip farklı yerlere dikerek başladım. Benim emeğimle, Allah’ın da vergisiyle her yıl çoğaldı. Kendi kendine büyüdü, gelişti ve bugünkü hale geldi.

7 /9 Dileğim, Samsun’da ve Karadeniz’de başkalarının da yetiştirmesi. Devlet ve millet ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün. Sanat değeri var, inşaat ve dekorasyon işlerinde her yerde kullanılan, dayanıklı ve güçlü bir ağaç tipi.

8 /9 Yetiştirmesi kolay. Temizlik, sulama gibi bazı bakımları var, onları yaptıktan sonra çok uğraştıran bir yanı yok. Yaklaşık 10 yıldır yetiştiriyorum. Satıyorum, kullanıyorum; bahçemde kendi işlerimde değerlendiriyorum.