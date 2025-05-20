Hobisi işe dönüştü: Trabzon'dan dünyaya açıldı Avrupa'dan Amerika'dan birçok alıcısı var

İnternet üzerinden uygun fiyatlı olarak satışa sunulan ahşap ürünlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Karaahmet, "El işçiliği olduğu için biraz zor. Hepsi bıçak oyması oluyor. Bir kuksanın yapımı bile 3-4 saat alıyor. Çok fazla ilgi var. Özellikle sosyal medya üzerinde ulaşarak ahşap işçiliğini öğrenmek isteyenler oluyor. Herkes öğrenmek istiyor. Zeytin ağacından bir çerezlik, ceviz ağacından tarak yapıyorum. Bütün ağaçları kullanmaya çalışıyorum. İnsanlar hediye olarak tercih edebiliyor. İnternet üzerinden ahşah eşyalarla ilgili satışlar oluyor. Tamamen ince ve bambu ağaçlarından yapılıyor. Özellikle vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor. Suya dayanıksız ağaçlar olduğu için fiyatları uygun oluyor. Benim ürünlerin tamamen el yapımı ve birinci sınıf olduğu için uzun ömürlü, sağlıklı oluyor. Hobim artık işim haline geldi. Bundan sonrası için özellikle küçük yaştaki arkadaşlarımız için workshoplar düzenlemek istiyorum. Trabzon dışından gelerek bu işi öğrenmek isteyenler de oldu. Büyük bir ihracatımız olmadı ama yurtdışındaki bazı ülkelere ürünlerimizden gönderdik" şeklinde konuştu.



