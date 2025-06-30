Hollanda Kralı kıyafet değiştirip Türk döneri için sıraya girdi: Sosyal medyada gündem oldu

Hollanda Kralı Willem Alexander, eşi Kraliçe Maxima ve kızlarıyla birlikte tebdili kıyafetle Hollanda sokaklarında dolaştı. Kral ve ailesi Türk döneri için kuyruğa girdi ve sipariş verdi. Kraliyet ailesinin bu anları sosyal medyada ilgi gördü.

1 /5 Hollanda Kralı Willem Alexander, Kraliçe Maxima ve Prenses Alexia, günlük kıyafetle Rotterdam sokaklarında halkın arasına karıştı.

2 /5 Türk döneri için sıraya girdi Kraliyet ailesi, kentte popüler olan Jaffa Shoarma adlı dönerciye gitti. Kuyruğa girip diğer müşterilerle birlikte sırada bekleyen Kraliyet üyeleri ünlü 'kapsalon' yemeğinden sipariş etti.

3 /5 Hollanda basınında yer alan bilgilere göre; Kral, normal vatandaş gibi davrandı ve başlangıçta kimse onu tanımadı.

4 /5 İşletme sahibi, olaya ilişkin açıklamasında "Kralın bizim dükkâna gelmesi büyük onur. İlk başta tanımadım ama sonra herkes şaşkına döndü" dedi.