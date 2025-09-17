Yeni Şafak
Hollywood yıldızı Mehmed: Fetihler Sultanı’nda

09:4417/09/2025, Çarşamba
TRT 1’in tarihi dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, yeni sezona güçlü bir sürprizle başladı. Hollywood’un yükselen yıldızı Alexander Uloom, dizide Asr-ı Saadet döneminin önemli kahramanlarından Bin Velid karakterini canlandıracak.

TRT 1’in büyük ilgi gören yapımı Mehmed: Fetihler Sultanı, tarihi atmosferi ve güçlü kadrosuyla yeni sezonda da adından söz ettirecek.

Geçtiğimiz sezon Ghassan Mesud ve Luca Peros gibi isimleri konuk eden dizi, bu kez Hollywood oyuncusu Alexander Uloom’u kadrosuna dahil etti.

Alexander Uloom, Bin Velid rolüyle ekrana geliyor


Prime Video’da yayınlanacak House of David dizisinde de rol alan Uloom, kariyerindeki hızlı yükselişini sürdürüyor. Başarılı oyuncu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde Bin Velid karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.



Uloom daha önce Surrogate Mother, Sari & Amira ve Qissa (2024) yapımlarında da yer almıştı. 

Yeni sezon için heyecan dorukta


Osmanlı’nın ihtişamını ve Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ekrana taşıyan dizi, dünya çapında ses getirecek yeni transferlerle dikkat çekiyor. Uluslararası oyuncularla görüşmelerin sürdüğü yapım, dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

#Hollywood
#Mehmed: Fetihler Sultanı
#Bin Velid
#Alexander Uloom
