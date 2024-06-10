Hülya Koçyiğit'ten yıllar sonra gelen korkunç itiraf: 3 gün gözlerimi kaybettim

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Avşar katıldığı etkinlikte çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü sanatçı, Rabia filminin setinde yaşadığı kazayı "21 yaşındayım ve 'Hayatım bitti' dedim" sözleriyle anlattı. Hülya Koçyiğit 3 gün boyunca kör olduğu da hayranlarıyla paylaştı.
Yeşilçam'da 4 yapraklı yoncasından biri olarak adlandırılan Hülya Koçyiğit Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne katıldı.
Hülya Koçyiğit burada yıllar önce film setinde yaşadığı talihsiz bir olayı anlattı.
Koçyiğit 3 gün boyunca kör olduğu dile getirdi.
Koçyiğit, Rabia filminin çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı şu sözlerle ifade etti:
"Çok uzun yıllar dublörümüz yoktu.
Eğer bir sahne tehlikeli ise de o sahneyi bizzat kendimiz oynamalıydık, sosyal sigortamız da yoktu.
Rabia filminde talihsiz bir kaza oldu.
3 gün gözlerimi kaybettim.
Hiçbir şey görmemecesine...
21 yaşındayım ve 'Hayatım bitti' dedim.
Üçüncü gün tekrar görebileceğimi fark etmeye başladım.
Ciddi bir kazaydı benim için..."