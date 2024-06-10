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Hayat

Hülya Koçyiğit'ten yıllar sonra gelen korkunç itiraf: 3 gün gözlerimi kaybettim

12:22 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Yeşilçam'ın usta sanatçısı Hülya Avşar katıldığı etkinlikte çarpıcı itiraflarda bulundu. Ünlü sanatçı, Rabia filminin setinde yaşadığı kazayı "21 yaşındayım ve 'Hayatım bitti' dedim" sözleriyle anlattı. Hülya Koçyiğit 3 gün boyunca kör olduğu da hayranlarıyla paylaştı.

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Yeşilçam'da 4 yapraklı yoncasından biri olarak adlandırılan Hülya Koçyiğit  Bursa'da düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne katıldı.

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Hülya Koçyiğit burada yıllar önce film setinde yaşadığı talihsiz bir olayı anlattı.

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Koçyiğit 3 gün boyunca kör olduğu dile getirdi.

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Koçyiğit, Rabia filminin çekimlerinde yaşadığı talihsiz kazayı şu sözlerle ifade etti:



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"Çok uzun yıllar dublörümüz yoktu.

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Eğer bir sahne tehlikeli ise de o sahneyi bizzat kendimiz oynamalıydık, sosyal sigortamız da yoktu.

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Rabia filminde talihsiz bir kaza oldu. 

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3 gün gözlerimi kaybettim.

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Hiçbir şey görmemecesine... 

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21 yaşındayım ve 'Hayatım bitti' dedim.

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 Üçüncü gün tekrar görebileceğimi fark etmeye başladım.

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 Ciddi bir kazaydı benim için..."

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#Hülya Koçyiğit
#Yeşilçam
#Kaza
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