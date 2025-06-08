İbn-i Sina’nın kalıcı kiloya savaş açan yöntemi: Yaza fit girmek isteyenlere cayır cayır yağ yakan bitkiyi açıklamış

Bol su, dengeli yaşam

İbn-i Sina, su tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerini yüzyıllar öncesinden fark etmiş ve bu konuda oldukça dikkat çekici uyarılarda bulunmuştu. Ona göre, suyun nasıl ve ne zaman içildiği, en az ne kadar içildiği kadar önemliydi. Özellikle yemeklerden hemen önce veya hemen sonra su tüketmenin mideyi zorlayabileceğini, sindirimi yavaşlatarak rahatsızlık verebileceğini belirtmişti. Bu nedenle suyun öğünlerden en az yarım saat önce ya da sonra tüketilmesi gerektiğini savunuyordu.