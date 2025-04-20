İbrahim Tatlıses yıllar sonra itiraf etti: En büyük pişmanlığını açıkladı

İbrahim Tatlıses, bir YouTube programına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Tatlıses, hayatındaki en büyük pişmanlığını itiraf etti. Ünlü sanatçı ayrıca soyadının neden "Tatlıses" olduğunu anlattı.
Ünlü sanatçı, İbrahim Tatlıses katıldığı bir YouTube programında özel hayatına ilişkin samimi açıklamalar yaptı.
Tatlıses, hayatındaki en büyük pişmanlığını itiraf etti.
"Ben nereden geldiğimi bilirim"
Mağaradan geldiğini ifade eden İbrahim Tatlıses, "Ben nereden geldiğimi bildiğim için, tepeden inmedim. Ben mağaradan geldim. Mağara adamı dediler, desinler. Ben kültürlüden daha kültürlüyüm. Ben okul okumadım ama hayatı okudum" dedi.
73 yaşındaki ünlü türkücü, "Eşeğim yoktu, uçağım oldu. Mağaradan çıktım villalarım oldu. Buna şükretmek lazım değil mi?" şeklinde konuştu.
Hayatından çok mutlu olduğunu söyleyen Tatlıses, bir tek nankörleri unutmadığını belirtti. Ünlü türkücü "Ben cebimden çıkarıp harçlık veriyorum, sırtımdan vuruluyorum" dedi.
"Yeniden hayata başlayacak olsan neleri yapmazdın?" sorusunu yanıtladı.
"Kaç torunum olduğunu bilmiyorum"
Tatlıses, "Mesela çocuk yapmam. 7 tane çocuğum var. Kaç torunum olduğunu bilmiyorum" dedi.
En büyük pişmanlığı
Hayattaki pişmanlıkları sorulan Tatlıses, "Hayatta çok değer verdiğim insanlar oldu. Onlardan karşılık görmedim. Onları Allah'a havale ettim" yanıtını verdi.
Soyadının hikayesi
"Yılmaz Tatlıses bana soyadını verdi. Şanlıurfa'dan gelmiştim. Bana 'Uzun hava oku' dedi, 'Aradığımız adam bu, adın İbrahim Tatlıses olsun' dedi"