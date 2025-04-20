İbrahim Tatlıses yıllar sonra itiraf etti: En büyük pişmanlığını açıkladı

"Ben nereden geldiğimi bilirim"

Mağaradan geldiğini ifade eden İbrahim Tatlıses, "Ben nereden geldiğimi bildiğim için, tepeden inmedim. Ben mağaradan geldim. Mağara adamı dediler, desinler. Ben kültürlüden daha kültürlüyüm. Ben okul okumadım ama hayatı okudum" dedi.