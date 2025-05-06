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İbrahim Tatlıses'e gelen tehdit mesajı olay oldu: Soluğu savcılıkta aldı

İbrahim Tatlıses'e gelen tehdit mesajı olay oldu: Soluğu savcılıkta aldı

13:556/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 40 yıllık dostu Metin Cantimur ve oğlu Turgay Cantimur’la yaşadığı tartışma gündeme adeta bomba gibi düştü. Sosyal medyada başlayan kriz, savcılığa taşındı. Tehditler ve imalı sözler ortalığı karıştırdı. İbrahim Tatlıses, hem Metin Cantimur'a hem oğluna karşı hukuki süreci başlattı. Bir dönemin sıkı dostları arasındaki ipler böyle koptu.

İbrahim Tatlıses ile uzun yıllardır “kirvem” diyerek hitap ettiği yakın arkadaşı Metin Cantimur arasındaki dostluk, beklenmedik bir şekilde çatırdadı.

Sosyal medyada başlayan karşılıklı açıklamalar, kısa sürede tehdit içerikli mesajlara dönüştü.

Kriz sosyal medyada patladı

Gerilim, Tatlıses’in yaptığı paylaşım sonrası başladı. Sanatçı, "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar" notunu düştü.



Metin Cantimur, bu paylaşımın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendi itibarsızlığını başkalarına attığı iftiralarla örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun" ifadelerini kullandı.

Tatlıses'e tehdit mesajı: Türkiye görecek

Yaşanan gerilimin ardından Metin Cantimur'un oğlu Turgay Cantimur, Tatlıses'e doğrudan ulaşamayınca sanatçının koruması Mevlüt A.'ya mesaj gönderdi. İddiaya göre mesajda şu ifadeler yer aldı: "Ankara'ya geldiğinizde size büyük bir sürpriz yapacağım. İbrahim amcama söyle, bakalım Tatlıses mi büyük, Cantimur mu? Türkiye görecek. Bunu yanındaki o çolağa okut"

Tatlıses şikayetçi oldu

Tehdit içerikli mesajlar sonrası İbrahim Tatlıses, savcılığa başvurarak Metin Cantimur ve oğlundan şikâyetçi oldu. Ünlü sanatçının, eski dostunun son zamanlardaki tavırlarının değiştiğini, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını ifade ettiği öğrenildi. İddialar ve suçlamalar sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tatlıses'e yönelik sert açıklamaların ardından bu kez devreye Cantimur'un oğlu girdi. Ünlü sanatçının korumasına gönderdiği tehdit mesajıyla gerilimi tırmandıran Turgay Cantimur'un sözleri yargıya taşındı. Tatlıses, hem dostuna hem oğluna karşı hukuki süreci başlattı.

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