İlker Aksum’dan 'Yabancı Damat' dizisiyle ilgili ilginç itiraf: Başrol oyuncusu Yunanistan’a çekime giderken asker kaçağı olduğu için tutuklandı

Ünlü oyuncu İlker Aksum, bir dönem rol aldığı 'Yabancı Damat' dizisiyle ilgili konuştu. Son olarak 'Siyah Kalp' dizisinde izlediğimiz İlker Aksum, yıllar sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. İşte İlker Aksum'un sosyal medyada gündem olan açıklamaları…
Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrolünü paylaştığı dizinin Yunanistan'da büyük ilgi gördüğünden bahseden Aksum, itirafını kahkahalarla anlattı.
İlker Aksum şunları söyledi;
Bizim ilk yabancı damadımız Özgür Çevik değildi.
Kargo’nun solisti Koray Candemir’di.
Yunanistan’a çekime giderken, asker kaçağı olduğu için tutuklandı ve götürdü. Biz iki bölüm çekmiştik.
Yunanistan’a çekime giderken, asker kaçağı olduğu için tutuklandı ve götürdü. Biz iki bölüm çekmiştik.
İki bölüm çektik, Yunanistan'da bir çekim var. Bu da söylemiyor. Burada tutuklandı ve askere götürüldü.
Biz iki bölümü daha sonra baştan çekmek zorunda kaldık. Kimi bulacağız diye düşündük.
Türker İnanoğlu ağabey, Allah rahmet eylesin. dedi ki; 'Bir yarışma programı var. Burada da Özgür Çevik diye bir çocuk var. Benim hoşuma gidiyor, gelin bunu oynatalım.
Yağmur ve Durul Taylan kardeşler çekiyordu.
Onlar da dedi ki, 'Ya yapma Türker ağabey, yani daha bu çocuk, ne alaka yani' dediler.
Efsane bir iş oldu ama, Yalan mı?
Yunanistan'dan tut. Bütün Avrupa'ya ya şöyle söyleyeyim Sima Adası'nın heykeli var.
Özgür'le Nehir'in. Heykeli de öyle. Yabancı Damat, Avrupa'ya açılan ilk Türk dizisidir.