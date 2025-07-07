İnternetten satılan zayıflama ilaçlarına dikkat: Ölüme neden olan madde tespit edildi

Kilo verme sürecinde sıkça tüketilen zayıflama ilaçlarında ölümcül bir madde ortaya çıktı. TÜBİTAK desteğiyle yürütülen yeni bir araştırmaya göre, internetten satın alınan zayıflama ilaçlarında yapılan incelemede 11 farklı ürünün 3'ünde kalp hastalıklarına yol açabildiği için Türkiye'de ve birçok ülkede yasaklanan ‘sibutramin' etken maddesi tespit edildi.
Prof. Dr. Ahmet Aydın ve Eczacılık Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK desteğiyle ‘İnternette Satılan Zayıflama İlaçlarının Sağlığa Etkileri' başlıklı bir araştırma yürüttü.
Zayıflama ürünleri konusundaki bilgi kirliliği nedeniyle bu ürünleri araştırdıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, “Çok sayıda insanın bu ürünler nedeniyle sağlığını kaybediyor. İncelediğimiz ürünleri seçerken kriterimiz internetten temin edilmiş olmasıydı. Çünkü buradaki en büyük potansiyel risk, internetten alınan ürünlerde. Bu ürünlerin güvenilirliği her zaman sorgulanabilir durumda" ifadelerini kullandı.
Zayıflama ilaçlarında en sık rastlanan yasaklı madde
Analiz sürecinde yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi (HP-TLC) yöntemini kullandıklarını belirten Prof. Dr. Aydın, çalışmayı şöyle anlattı:
“Ürünlerin içinde sibutramin olup olmadığına baktık. Çünkü bu madde, zayıflama ilaçlarında en sık rastlanan yasaklı içeriklerden biri. İncelediğimiz 11 ürünün 3'ünde sibutramin etken maddesini tespit ettik. Bu ürünler, internet ortamında tamamen bitkisel ya da katkı maddesi içermeyen ürünler olarak tanıtılıyor. Ancak analizler, bu ürünlerin bazılarında sibutramin bulunduğunu ortaya koydu”
'Sibutramin birçok ülkede yasak'
Sibutramin'in 2011 yılından bu yana Türkiye'de de yasaklı olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Aydın, şu bilgileri verdi:
“Bu madde geçmişte zayıflama ilaçlarında yaygın şekilde kullanılıyordu. Ancak kullanımına bağlı olarak kalp hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı belirlendiği için önce Avrupa'da, ardından ABD ve birçok ülkede yasaklandı. Buna rağmen merdiven altı ya da yasa dışı üreticiler, bu tür maddeleri ürünlerine gizlice ekliyor. Üstelik içinde yasaklı madde bulunduğunu belirtmeden, tamamen doğal ve bitkisel içerikli gibi göstererek pazarlıyorlar”
Ürünlerin doğal olduğunu düşünerek alıyorlar
İnternetten temin edilen zayıflama ürünlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:
“Ürünü ‘doğaldır' düşüncesiyle kullanıyorlar ama bu durum, ölümle sonuçlanabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu, göze alınacak bir risk değil. Bu nedenle insanların bu tür ürünleri internetten değil, resmi dağıtım kanallarından temin etmesi gerekiyor. Eczaneler bu konuda en güvenilir adreslerdir.”
Zayıflamada mucize formül yok
“Halkımız şunu bilmeli hiçbir mucize formül, on günde ya da bir ayda insanların sağlıklı bir şekilde zayıflamasını sağlayamaz” diyen Prof. Dr. Ahmet Aydın, sözlerine şöyle devam etti:
“Eğer bir ürün bu tür vaatlerle satılıyorsa, büyük olasılıkla sağlığa zararlı ve yasaklı maddeler içeriyordur. Bu nedenle, kişi eğer kilo vermeyle ilgili bir sorun yaşıyorsa öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurmalı, bir hekime danışmalıdır. Hangi ilacın ya da yöntemin uygun olacağına ise hekim ve sağlık ekibi birlikte karar vermelidir. Bu şekilde hareket etmek, sağlığın korunması açısından en doğru yaklaşım olacaktır”