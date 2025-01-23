İstanbul Havalimanı'ndan rekor üstüne rekor: 517 bin seferde 80 milyon yolcu taşındı

Bir yılda 121 milyon yolcu taşıdı

Her iki havalimanında 2024'te 36 milyon 598 bin 796 kişi iç hatlarda, 84 milyon 872 bin 377 kişi ise dış hatlarda olmak üzere toplam 121 milyon 471 bin 173 yolcu seyahat etti. 2023'te toplam 112 milyon 837 bin 331 kişinin seyahat ettiği İstanbul'da yolcu sayısının geçen yıl 8 milyon 633 bin 842 kişi ve yüzde 8 arttığı anlaşıldı.