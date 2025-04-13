Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu

İstanbul'da baharın habercisi 'Pembe Ay' görsel şölen oluşturdu

08:4713/04/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
<p>Bu gece, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı.</p>
Bu gece, Türkiye'nin birçok yerinde gözlemlenen baharın habercisi olarak da bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, sabah saat 06.24'te battı.

İstanbul'da baharın habercisi olarak bilinen ve 'Pembe Ay' adıyla anılan Dolunay, gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Türkiye'nin birçok yerinden görülen ve saat 06.24'te tamamen batan renkli Dolunay, battığı sırada Üsküdar sahilde, xile birlikte ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

Battığı sırada İstanbul'un simge eserleriyle bir araya gelince eşsiz görüntüler oluştu.

Üsküdar sahilde Kız Kulesi ile aynı kareye giren Dolunay, İstanbul'un birçok yerinden gözlemlendi.

NEDEN PEMBE DOLUNAY DENİR?

Her ne kadar ismi 'Pembe Dolunay' olsa da, Ay bu gecede gerçek anlamda pembe görünmeyecek. 

Bu adlandırma, Kuzey Amerika'daki yerli halkların, özellikle de Algonquin kabilesinin, ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden (moss phlox) esinlenerek verdiği geleneksel isimden geliyor.

Yani bu dolunay, baharın gelişini simgeliyor ve doğanın uyanışını temsil ediyor. 

#İstanbul
#Pembe Ay
#Kız Kulesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES saat kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor? ÖSYM ile ALES kaç dakika sürüyor?