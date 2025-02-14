Ege Denizi'ndeki sismik hareketler sonucu Yunanistan'da olağanüstü hal ilan edilirken deprem fırtınası Türkiye'de de endişelere neden oldu.





Pek çok bilim adamı muhtemel İstanbul depremine odaklandı. 'Büyük deprem' tahmini Marmara bölgesini diken üstünde tutarken yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş ezber bozan bir çıkış yaptı.