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Büyük İstanbul Depremi ile ilgili ezber bozan açıklama: 'Çok zor' diyerek açıkladı

Büyük İstanbul Depremi ile ilgili ezber bozan açıklama: 'Çok zor' diyerek açıkladı

21:1314/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yer bilimci Osman Bektaş, muhtemel İstanbul depremiyle ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Kentin doğusunda deprem tehlikesinin az olduğunu söyleyen Bektaş, batısı için de ezber bozan bir açıklamada bulundu.

Ege Denizi'ndeki sismik hareketler sonucu Yunanistan'da olağanüstü hal ilan edilirken deprem fırtınası Türkiye'de de endişelere neden oldu.


Pek çok bilim adamı muhtemel İstanbul depremine odaklandı. 'Büyük deprem' tahmini Marmara bölgesini diken üstünde tutarken yer bilimci Prof. Dr. Osman Bektaş ezber bozan bir çıkış yaptı. 

"DEPREM TEHLİKESİ AZ"


"İstanbul'da büyük deprem çok zor" başlığıyla bir not paylaşan Bektaş şu ifadeleri kullandı:


İstanbul'un doğusunda, Adalar Fay segmentinde gelişen 1509 ve 1766 depremlerinin tahmini büyüklüğü 6.8-7.2'dir.


1963 Adalar depremi M 6.3 olduğuna göre bu segmentin deprem tehlikesi oldukça azalmıştır.

"GÜNCEL FAY SÜRÜKLENMESİ..."


İstanbul'un batısında son 500 yılda büyük deprem yaşanmamış olması güncel fay sürüklenmesi ile desteklenmiştir.

Marmara'da 500 yıllık tarihsel periyodun en aktif dönemi batıdan doğuya göç eden ve 6 adet M>7 depremini üreten 20. yüzyıldır.


Büyük depremler arası sakinlik dönemleri ise 89-163 yıldır.

#Deprem
#Marmara Depremi
#Büyük İstanbul Depremi

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