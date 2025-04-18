İzmir Şehir Tiyatrosu'ndaki usulsüzlükleri anlatan Yücel Erten’den Levent Üzümcü'ye şok sözler: 'Derebeyi misin? Padişah mısın sen?'

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmenliğini üstlendiği İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda yaşananlar kulaktan kulağa yayılıyor. İşten atmalar, 8.5 milyonluk tartışmalı ihale, mobbing iddiaları ve kameralı toplantılarda hesap sormalar... Tiyatro camiasının duayen ismi Yücel Erten, yaşananlara isyan etti: "Bu nasıl bir hoyratlık? Derebeyi misin, padişah mısın sen?"
İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda sular durulmuyor. Levent Üzümcü'nün genel sanat yönetmeni olduğu kurumda, 27 Mart Dünya Tiyatrolar gününde Hatice Altan ve Özlem Karabay'ı işten atılmasıyla başlayan kriz büyüyor. Usta sanatçı Yücel Erten, yönetim kurulu kararı olmadan işten çıkarılmalar yaşandığını, toplantılarda kameralı mobbinglerin yapıldığını ve Üzümcü'nün pozisyonu için yetkin bir isim olmadığını ifade etti.
Yücel Erten, "3 yıl önce kurulmuş tazecik bir tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni'nin bazı vasıflar taşıması gerekir. Bakıyoruz: Üzümcü'de yöneticilik vasfı yok. O konuda herhangi bir deneyimi, birikimi de yok. Herhangi bir kurum tiyatrosunda yöneticilik yapmışlığı da yok. Oyuncuların 2,5 katı maaş alıp, demokratlık özentisi tweetler atan; bir de sanatçıları işinden atan, bir şöhretle karşı karşıyayız."
Sabah'ın haberine göre, Üzümcü'nün 2 sanatçıyı işten atmasının ardından geçtiğimiz günlerde 7.7 milyon TL'lik konuk sanatçı ihalesine çıkması çok tartışılmıştı, Yücel Erten konuyla ilgili şunları söyledi:
"Ben de basındaki bir haberden öğrendim. Rakamlarla bakalım konuya: Düşünün ki biz 3 yıllık yönetimimizde, İzmir Şehir Tiyatrosu'ndaki 12 oyunun toplam prodüksiyonuna 5 milyon harcamışız. Buna konuk sanatçı ücretlerini de katarsak, toplam 7 milyon TL'dir. Ama bir bakıyoruz Üzümcü'nün hareket tarzına; uyduruk bir Amerikan müzikali olan 'Sidikli Kasabası' için istediği bütçe 8,5 milyon! Uzatmayalım; sidikli müzikal iptal, 1 ay günde 8 saat çalışmış olmalarına rağmen muhtemel ki konuk yönetmen, müzisyenler filan ücretlerini alamıyorlar, emekler boşa, kurum konuk sanatçılara karşı mahcup, sonuç fiyasko! Hesap, tutarsa hesaptır. Yoksa gecenin sonunda bulaşık yıkatırlar adama! İzmir Şehir Tiyatrosu bir kamu kurumu ve halkın vergilerinden oluşan kaynaklarla yaşıyor."
Levent Üzümcü'ye yönelik mobbing iddiasıyla ilgili konuşan Yücel Erten:
"Yedi mahallenin duyduğunu ben de duyuyorum elbette. Çalışanlara karşı sinkaflı ifadeler kullandığı, tiyatronun kuruluşunda sınavla alınmış kadın sanatçıları 'patates' olarak nitelendirdiğini duymayan yok. Ama tüm tiyatro kadrosunun önünde gerçekleşmiş bir mobbing uygulamasının artık gizlenecek bir tarafı da kalmadı. ''
Ayrı ayrı 8-10 sanatçıdan dinlediği bir olayı aktaran Yücel Erten şu ifadeleri kullandı:
''Sanatçılar, kurumda yaşanan gerilemeyi, gerçekleşmeyen projeleri, kurumda bozulan barışa dair soruları ve sorunlarını bir toplantıda konuşmak istediklerini
belirtiyorlar. Genel Sanat Yönetmeni Üzümcü, soruları yazılı istediğini, isim belirtmek zorunda olunmadığını, hatta toplantı sırasında bile sorabileceklerini söylüyor. Bu güvence üzerine sanatçılar, isimlerini belirtmeksizin, bazı soruları seçilmiş yönetim kurulu üyesi vasıtasıyla kendisine iletiyorlar. Toplantı günü ilk kez kamera kurulduğunu gören sanatçılara, bir de görüntü kaydına itiraz etmediklerine dair bir belge imzalatılıyor. Çalışanlar gergin bekleyiş içinde iken, yardımcısı Harun Özer elinde cep telefonu ile sahneye çıkıyor. Kendisinin de kayıt aldığını, telefonu masaya vurarak tehditkâr ifadelerle, kurum içinde konuşulanların dışarıya taşındığını söylüyor. Ardından Genel Sanat Yönetmeni Üzümcü, tehditkâr bir havayla, seçtiği bazı soruları, tek tek yüksek sesle okuyarak hesap sormaya kalkışıyor: "Kim yazdı bunu, ha?! Kim yazdı?"... "Bu ahlaksız soruları sormaya cüret eden kim?''
27 MART TİYATROCULAR GÜNÜ'NDE İKİ KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARDI
İşten atılan oyuncu ve yönetmen Hatice Altan; Yücel Erten döneminde üst üste iki kez sanatçıların seçtiği Yönetim Kurulu üyesi. Bundan 9 ay önce sosyal medyada kurumun özerk yönetmeliğini değiştiren ve tiyatronun bir organı bile olmayan ama Üzümcü'nün de üyesi olduğu Danışma Kurulu'nu eleştirmiş. Üzümcü önce, bu yazıları bir işten atma gerekçesi olarak Yönetim Kurulu'na getiriyor. Ancak YK üyeleri, 'düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamındadır' diye reddediyor. Üzümcü bu kez kimseye haber vermeden, Yönetim Kurulu'nu hiçe sayarak sanatçıları kovuyor.
Hatice Altan ve Özlem Karabay'ı haksız bir şekilde kovduğu iddia edilen Levent Üzümcü'ye karşı sert sözler sarf eden usta oyuncu şöyle konuştu:
''Şimdi yöneticilik deneyimi sıfır, tiyatro birikimi tartışmalı bir Levent Üzümcü kalkacak; uydurma nedenlerle onları işsiz, aşsız, tazminatsız tiyatrodan atacak. Bu ne hoyratlık? Bu ne küçüklük böyle? Derebeyi misin, padişah mısın sen?''