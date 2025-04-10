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İzzet Yıldızhan'ın İbrahim Tatlıses iddiası şaşırttı: Psikolojisi iyi değil rahatsız adam

İzzet Yıldızhan'ın İbrahim Tatlıses iddiası şaşırttı: Psikolojisi iyi değil rahatsız adam

16:2410/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
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Kalabalık ailesiyle adından söz ettiren ünlü türkücü İzzet Yıldızhan şimdi de İbrahim Tatlıses itirafıyla dikkat çekti. "Psikolojisi iyi değil ilaç kullanıyor" diyen İzzet Yıldızhan, yaptığı açıklamalarla şaşırttı.

Türkücü İzzet Yıldızhan son olarak katıldığı bir programda 'imparator' lakaplı İbrahim Tatlıses için yaptığı itiraflarla ses getirdi.

İlk olarak program sunucusunun, ''İbrahim Tatlıses vurulduğunda aradınız mı, görüşüyor musunuz'' sorusuna yanıt veren İzzet Yıldızhan, ''Hastaneye ilk gidenlerdenim. Allah ona sağlık versin, Allah yardımcısı olsun. İyi bir psikolojide bir adam değil.



İyi psikolojisi yok. Haplar kullanıyor, ilaç kullanıyor, tedavi görüyor. Onun için yaptıklarını ben, kendim olarak söylüyorum bu saatten sonra, bir şey de yapsa, olsa da ben hoş görürüm. Rahatsız adam. Normal değil'' ifadelerini kullandı.





TV8'deki Gel Konuşalım'a konuk olan ünlü türkücü sanatçı camiasında samimi bulmadığı insanlar olduğunu belirterek, ''Bana bir adım gelene mutlaka çok ciddi yaklaşımlarım olmuştur. Ama zaten birçoğu samimi değil. İfade ettim bunu'' dedi.

#izzet yıldızhan
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