Kaçıp 3 katlı binanın üzerine çıkan koçu sahibi satmaktan vazgeçti: Kuzuyken aldı elinde büyüdü

Bu durum üzerine koçu satmaktan vazgeçen Dinç, “Biz bunları kuzuyken alıyoruz, besliyoruz. Kurbanlık için büyütüyoruz. Yerinden kaçtı, çocuklar kovalarken 3'üncü kata çıktı. Biz kovalayıp, yerine getirdik. Şu anda satmayı düşünmüyoruz. Biraz daha büyüsünler ondan sonra. Biz bu işi 15 senedir yapıyoruz” dedi.























