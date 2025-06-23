Kahramanmaraşlı pazar esnafı teknolojiyi tezgaha entegre etti: İster kartla ister karekodla ödeme alınıyor





Pazarcı esnafı Ömer Aksu, "Kart ile alışveriş müşteriler tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. İnsanların cebinde nakit bulunmamış olabiliyor, para çekemeyebiliyorlar ama kart ile alışverişlerini rahatlıkla yapabiliyorlar. Buradaki tüm esnaf ya da diğer esnaflarda da olması gerekiyor. Bu işin resmiyeti de var ve usulüne göre uygun bir şekilde yapılıyor" dedi.















