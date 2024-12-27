Günün en önemli öğünü olarak kabul edilen kahvaltı gece boyunca süren açlıktan sonra vücuda enerji sağlar. Bu öğünde tükettiğiniz besinler gün içerisinde sağlıklı ve enerjik hissetmenize yardımcı olur. Ancak kahvaltıda tükettiğiniz besinler kadar kahvaltı yaptığınız saat de oldukça önemli. Kahvaltı yapılan saatin insan ömrüne etkilerini sıralayan uzmanlar belirli bir saat diliminde yapılan kahvaltının ömrü uzattığını belirterek uygun saat dilimini paylaştı. İşte birkaç basit yaşam tarzı değişikliği ile vücudunuzu daha dinç tutacak püf noktalar...

1 /8 Günün ilk öğünü olarak bilinen kahvaltı, kan şekeri seviyesini düzenleyerek günün geri kalanında fiziksel ve zihinsel aktiviteler için gerekli olan enerjiyi destekler.



2 /8 Metabolizmayı harekete geçirerek kalori yakımını artıran kahvaltı yapılmaması durumunda ise vücudun "tasarruf moduna" geçmesine neden olabilir, bu da yağ depolamasını artırabilir.



3 /8 Bu sistem ömrü 20 yıl uzatıyor Kahvaltı saatini doğru seçmenin vücudun biyolojik ritmiyle uyumuna vurgu yapan sinirbilimci Dr. Julia Jones, sabah 11'de yapılan kahvaltının metobolizmaya etkilerini belirterek bu yeme sisteminin ömrü 20 yıl kadar uzatabileceğini söyledi.





4 /8 Yapılan araştırmalarda kahvaltı yapan kişilerin, genellikle öğrenme ve odaklanma konusunda daha başarılı olduğu gözlenirken; uzmanlar özellikle tam tahıllı ekmek, yumurta, süt ürünleri ve protein içeren bir kahvaltının, beyin fonksiyonlarını desteklediğini belirtti.



5 /8 Vücut sistemini dinlendirmek için 16 saat aç kalınmalı Jones, tüm vücut sisteminizi dinlendirmek için gece boyunca 16 saat aç kalınması gerektiğini daha sonra ise Düzenli aralıklarla 8 saatlik bir süre içerisinde yemek yenilebileceğini belirtti.





6 /8 Doktorun önerdiği bu diyet programı aralıklı oruç olarak da bilinir. "Günlük kısıtlı zaman orucu" olarak bilinen sekiz saatlik bir kısıtlama, bu popüler diyete birçok farklı yaklaşım sunar.



7 /8 Fındık ve kefir Dr. Jones ayrıca fındık ve kefir karışımının vücut için faydalı olabileceğini belirtti.

