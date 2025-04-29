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Kahvaltıda bu besinden uzak durun: Uzman isim 'Adeta beyni çamurlaştırıyor' diyerek uyardı

Kahvaltıda bu besinden uzak durun: Uzman isim 'Adeta beyni çamurlaştırıyor' diyerek uyardı

16:0629/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Pratikliğiyle sıkça tercih edilen bazı kahvaltılık besinler uzmanlara göre beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor. Yapılan son araştırmalar, özellikle bu yiyeceğin kahvaltıda tüketilmesinin ruh halini olumsuz etkilediğini ortaya koydu. İşte kahvaltıda uzak durulması gereken besinler.

Kahvaltı, güne sağlıklı başlamanın anahtarı olarak sayılırken, psikiyatrist Daniel G. Amen'in uyarısı dikkat çekti.

Psikiyatrist Daniel G. Amen'e göre, sabah yiyebileceğiniz bazı yiyecekler, enerji vermek yerine sizi daha yorgun ve mutsuz hissettiriyor.

Kahvaltı klasikleri olarak bildiğiniz birçok yiyecek, aslında 'sağlığınızı tehdit eden' besinler arasında yer alabiliyor. İçlerinde bir besin var ki... psikiyatrist Daniel G. Amen'e göre adeta beyni çamurlaştırıyor.

İşte sağlığı tehdit eden besinler;

Şekerli kahvaltılık gevrekler

Hamur işleri (Şekerli ve tuzlu)

Sağlıksız yağlar ile hazırlanmış kahvaltılıklar

Tatlandırılmış içecekler

İşlenmiş etler

İşlenmiş unlu mamuller

Yüksek glisemik indeksli gıdalar







'BEYNİ ÇAMURLAŞTIRIYOR'

Dr. Amen, bu besinlerin kan şekerini hızla yükselttiğini belirterek sözlerine şöyle devam ediyor: "Ardından pankreasınız bunu fark ediyor ve 45 dakika sonra beyniniz tabiri caizse çamurlaşıyor"

"Tatlandırılmış içecekler, işlenmiş etler ve işlenmiş unlu mamuller gibi yüksek glisemik indeksli gıdalarla dolu bir beslenme düzeninin, çeşitli araştırmalar yoluyla depresyon riskini artırdığı görülmüştür" diye ekliyor Dr. Amen.

Yapılan araştırma sonucunda; ruh sağlığı bozukluğu (depresyon dahil) veya madde bağımlılığı öyküsü olmayan yaklaşık 70 bin kadının verilerini toplayan ve analiz eden araştırmacılar, rafine karbonhidrat içeriği yüksek, yüksek glisemik diyetle beslenen kişilerde depresyon riskinin arttığını tespit ettiler.

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