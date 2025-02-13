Kahvaltıda domates tüketenler dikkat: Beklenmeyen zararı ortaya çıktı

Her öğünde yer verebileceğiniz, özellikle kahvaltı sofralarının baş tacı olan domates, vücuda sayısız fayda sunar. Likopen ve potasyum açısından oldukça zengin olan bu besin, sağlıklı yiyecekler arasında üst sıralarda yer alır.
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi domates, likopen ve potasyum açısından zengin olup sağlıklı besinler arasında yer alıyor. Ancak aç karnına çiğ tüketmenin bilinmeyen bir zararı ortaya çıktı. Bilinçsiz tüketimi, bazı sağlık sorunlarını tetikleyebilir.
Aç karnına domates tüketimine dikkat
Yemeklerin vazgeçilmezi domatesin faydalarının yanı sıra bilinmeyen zararları da var. Aç karnına tüketildiğinde mide asidini artırarak gastrite yol açabilir.
Mide sorunları ve reflü riski
Beslenme Uzmanı Dr. Rohini Patil, domatesin doğal asidinin hassas mideler için rahatsızlığa neden olabileceğini belirtiyor. Yüksek asit içeriği, mide ekşimesini tetikleyebilir ve mide-bağırsak rahatsızlıklarını kötüleştirebilir. Prof. Dr. Canan Karatay ise domatesin içerdiği doğal şekerin, diyabet hastalarında kan şekerini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor.
Eğer domates tükettikten sonra mide yanması veya hazımsızlık yaşıyorsanız, tüketimini azaltmak ya da daha az asidik çeşitlerini tercih etmek mide sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.
Böbrek sağlığını bozabilir
Böbrek taşına yol açan oksalat minerali, domateste yüksek miktarda bulunur. Bu da aşırı domates yemenin, böbrek taşı oluşumuna neden olduğunu gösterir. ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Departmanı'na göre, ilerlemiş kronik böbrek hastalığı olan kişiler potasyum alımını sınırlamalıdır ve domatesler, potasyum açısından zengindir.
Bazı insanlar böbrek taşı endişesi nedeniyle domatesten kaçınırken, sadece böbrek taşı olan kişilerde domatesten kaçınılması gerektiğini açıklığa kavuşturmak önemlidir. Domatesler, duyarlı kişilerde oksalat taşlarının oluşumuna katkıda bulunabilen oksalat adı verilen bir madde içerir.
Oksalat böbrek taşınız varsa veya bunları geliştirme riski altındaysanız, domates alımınızı azaltmanız veya kişisel tavsiye için bir sağlık uzmanına danışmanız tavsiye edilebilir. Bununla birlikte, başka böbrek taşı türlerine sahipseniz veya böbrek taşınız yoksa, genellikle domatesten kaçınmanıza gerek yoktur.
Bağırsak sağlığını tehdit eder
İrritabl bağırsak sendromundan muzdarip olanlar, fazla domates yediklerinde yanma ve şişlik problemi yaşarlar. Manipal Üniversitesi'nden diyetisyen Aditi Shenai, aşırı domates tüketiminden kaynaklanan likopen yüklenmesinin ishal, mide bulantısı, mide krampları, gaz ve hatta kusmaya neden olabildiğini söyledi.
Alerjiler
"Bazı kişilerin domateslere veya ilgili bitkilere alerjisi olabileceğini not etmek önemlidir. Nadir durumlarda, domates alerjisi semptomları hafif ila şiddetli arasında değişebilir ve kaşıntı, kurdeşen, şişme ve hatta anafilaksi içerebilir. Bilinen bir domates alerjiniz varsa, alerjik reaksiyonları önlemek için domates ve ilgili ürünlerden kaçınmanız önerilir. Domatesler çeşitli gıda ürünleri ve soslarda kullanıldığından içerik etiketlerini dikkatlice okuduğunuzdan emin olun? diyor Dr. Patil.
İlaç etkileşimleri
Domateslerin, özellikle kanın pıhtılaşmasını yönetmek için kullanılanlar veya varfarin gibi kan incelticiler olmak üzere belirli ilaçlarla etkileşime girebilecek bileşikler içerdiğinin farkında olmak çok önemlidir.
Domates, bu ilaçların etkinliğini etkileyebilen K vitamini içerir. Kan sulandırıcı ilaçlar alıyorsanız, herhangi bir potansiyel etkileşim veya olumsuz etki olmadığından emin olmak için domates tüketiminizi sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir.
Uygun domates tüketimine rehberlik edebilir ve ilaç rejiminizi buna göre izleyebilirler. Bunun üzerine sağlığınıza dikkat edin ve domatesi sağlık durumunuza ve komplikasyonlarınıza göre daha da önemlisi bir uzman tarafından önerildiğinde tüketmeyi tercih edin. Bazı besinlerin tüketimi vücudunuzda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Domates de bunlardan biri. Bu sebeple mutlaka bir beslenme uzmana danışın.