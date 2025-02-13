Kahvaltıda domates tüketenler dikkat: Beklenmeyen zararı ortaya çıktı

Uygun domates tüketimine rehberlik edebilir ve ilaç rejiminizi buna göre izleyebilirler. Bunun üzerine sağlığınıza dikkat edin ve domatesi sağlık durumunuza ve komplikasyonlarınıza göre daha da önemlisi bir uzman tarafından önerildiğinde tüketmeyi tercih edin. Bazı besinlerin tüketimi vücudunuzda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Domates de bunlardan biri. Bu sebeple mutlaka bir beslenme uzmana danışın.