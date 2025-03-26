Kan grubunuz kanser riskinizi belirliyor: Bu kan grubuna sahip kişiler kansere daha yatkın

Bilim adamları, kan gruplarının kanserle ilişkisini mercek altına aldı ve ilginç bir sonuca ulaştı. Belirli kan gruplarına sahip bireylerin bazı kanser türlerine karşı daha hassas olabileceği ortaya çıktı. Bu kan grubuna sahip kişilerin kansere yakalanma riski yüzde 55 daha fazla olabilir.
50 bin katılımcının incelendiği yeni bir araştırmada; Bazı kan grubuna sahip bireylerin kansere yakalanması riskinin daha fazla olduğu ortaya konuldu.
Daily Mail'de yer alan haberde; kan grubu A, B veya AB olan kişilerin, bazı ölümcül kanser türlerine yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirlendi.
Öte yandan, 0 negatif ya da 0 pozitif kan grubuna sahip olmanın, pankreas kanserine karşı bir nebze korunma sağlayabileceği ifade edildi.
Risk yüzde 55 daha fazla
50 bin İranlının incelendiği çalışmada, kan grubu A, B veya AB olan bireylerin, 0 kan grubuna sahip olanlara kıyasla mide kanserine yakalanma riskinin yüzde 55 daha fazla olduğu bulundu.
Bilim adamları, A kan grubuna sahip kişilerin bağırsak kanserine yakalanma olasılığının da yüksek olduğunu vurguladı.
Birleşik Krallık'ta en yaygın kan grupları arasında 0 pozitif, A pozitif ve A negatif yer alıyor. AB negatif ise en nadir görülen kan grubu olup nüfusun yalnızca yüzde 1'ini oluşturuyor.
Uzmanlar, belirli kan gruplarının özellikle sindirim sistemi kanserlerine yakalanma riskini neden artırdığı hakkında net bir kanıya varamıyor.
Verilerin doğruluğunun tartışmaya açık olduğunu öne süren bazı bilim adamları, yapılan araştırmalarda katılımcı sayısının az olduğunu ve alkol tüketimi ya da sigara kullanımı gibi risk faktörlerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini ifade ediyor.