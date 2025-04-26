Kanola tarlalarında görsel şölen

Kanola tarlasında fotoğraf çekilen Hacer Önal da kanolalarla renk cümbüşü yaşandığını dile getirdi.

Önal, kanola tarlalarının eşsiz bir görsellik sunduğunu dile getirerek, "Kanola tarlalarının güzelliğini görünce buraya geldik. Kanola tarlaları gerçekten çok güzel. Fotoğraf çekilmeye geldik. Bence herkesin gelip bu güzellikleri görmesi gerekiyor." diye konuştu.



