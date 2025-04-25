Kanser teşhisinde devrim! Belirti göstermeyen tümörleri yüzde 99 oranında saptıyor

Sadece 10 damla kanla yapılan test akciğer, mide, prostat, yemek borusu, karaciğer, mesane, yumurtalık, bağırsak, pankreas ve meme kanseri dahil olmak üzere 12 yaygın kanser türünün yanı sıra kemik ve yumuşak doku sarkomları ile belirli beyin tümörlerini de saptayabiliyor.