Karadeniz’de kene riski arttı: İlk vakalar mayıs ayında tespit edildi

Ölümcül virüs: Kırım Kongo kanamalı ateşi

Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görülmeye başlayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), her yaz mevsiminde onlarca kişinin hastaneye kaldırılmasına ve bazı vakalarda ölümle sonuçlanan ciddi tablolara neden oluyor. KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak halkı dikkatli olmaya çağırdı.