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Karadeniz’de kene riski arttı: İlk vakalar mayıs ayında tespit edildi

Karadeniz’de kene riski arttı: İlk vakalar mayıs ayında tespit edildi

11:408/05/2025, Perşembe
IHA
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Eski tarihlerde başlayan kene vakaları, bu yıl mayıs ayında ilk kez ortaya çıktı. KKKA riski için uzmanlardan kritik uyarılar geldi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi çocuk servisine bu yılın ilk kene vakası mayıs ayının ilk günlerinde ulaştı.


Ölümcül virüs: Kırım Kongo kanamalı ateşi

Türkiye’de ilk kez 2002 yılında görülmeye başlayan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), her yaz mevsiminde onlarca kişinin hastaneye kaldırılmasına ve bazı vakalarda ölümle sonuçlanan ciddi tablolara neden oluyor. KTÜ Farabi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gürdal Yılmaz, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Kene riski taşıyan bölgelerde ne yapılmalı?

Kene vakalarına karşı vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Yılmaz, şu önerilerde bulundu:

  • Çimenlik alanlarda giyime dikkat: Çorap pantolonun üzerine çekilmeli.
  • Eve dönünce kontrol şart: Vücutta kene olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.
  • Açık alanlarda uzun süre kalınmamalı: Özellikle kırsal alanlarda dikkatli olunmalı.




Kurban bayramı uyarısı: Kene transferine dikkat

Kurban Bayramı’na yaklaşılırken hayvan hareketliliğiyle birlikte kene transferi riskine de dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz, "Hayvanlar üzerindeki keneler, başka bölgelere taşınabilir. Hayvan kesimi sırasında temas riski artar. Bu dönemde hijyen kurallarına daha fazla özen gösterilmeli" diye konuştu.

Yılda 20-30 vaka görülüyor

KTÜ Farabi Hastanesi’nde her yıl yaklaşık 20 ila 30 KKKA vakasının tedavi altına alındığını belirten Yılmaz, "Genellikle mayıs ayında 5-10 vaka olur, büyük çoğunluğu haziran ve temmuz ayına denk gelir. Ağustos ortasında vaka sayısı genellikle düşer" bilgisini paylaştı.


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