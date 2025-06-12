Karadeniz'de plastikler üzerinde yaşayan 55 tür mikroorganizma tespit edildi

Denize ait olmayan plastik materyallerin üzerinin zengin bir canlı topluluğuyla kaplı olduğunu ifade eden Aytan, bu nedenle deniz canlılarının bu plastikleri yanlışlıkla tüketerek bünyelerine alabildiklerine değindi.





Her plastiğin farklı plastisfer topluluğuna sahip olduğunu dile getiren Aytan, "Organiğe karşı sentetik. Denizde olması gereken, oraya ait habitatların yanına şimdi bir yenisi eklendi. Bunun ismi plastisfer. Yani denize ait olmayan sentetik yaşam alanı. Bu yaşam alanı, yüksek çeşitlilikte canlı ihtiva ediyor ve bu canlılar sürekli olarak denizler arasında, akıntılar, kanallar, boğazlarla birlikte taşıyor. Yani gezer, sentetik, yeni yaşam alanı. Sınır tanımaz plastiklerin üzerindeki canlıların yolculuğu." dedi.









Plastisferin patojenleri ve istilacı türleri barındırdığını ve bu türlerin plastiğin denizdeki davranışıyla da yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Aytan, şöyle devam etti:





"Plastikler denizde sonlandığında çok kısa bir süre içinde üzerinde bir canlı tabakası oluşmaya başlıyor, bir film oluşmaya başlıyor. Bu, bakterilerle başlayan bir süreç. Katman katman onlarla birlikte ökaryotik mikroorganizmalar daha sonra birçok deniz canlısının larvası ve erişkin halinin de katılımıyla zengin bir biyoçeşitliğe ev sahibi yapıyor. Özellikle plastisfer oluşumu, plastiğin türüyle, rengiyle çok ilişkili."





Bakterilerin birçoğunun plastiğin aşınmasına neden olurken bu plastiklerin üzerindeki plastik katkı kimyasallarının da denize karıştığına dikkati çeken Aytan, canlı bir tabaka olan plastisferin öncelikle plastiğin ağırlığını etkilediğini, üzerinde bu canlılar geliştikçe batmaya başladığını ve giderek artan canlı birikimiyle plastiğin üzerindeki kirletici birikiminin de arttığını kaydetti.





Aytan, ortalama ömürleri 12 dakika olan ancak küresel ölçekte sadece yüzde 8'i dönüştürülebilen tek kullanımlık plastiklerin kullanımından kaçınılması, mevcut plastiklerin ise yeniden kullanılması ve sonrasında geri dönüştürülmesi tavsiyesinde bulundu































