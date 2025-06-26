Doğa ile temas: Riskleri bilmek hayat kurtarır





Artvin’in doğal yapısıyla iç içe geçen çay üretimi, bölge halkının hem geçim kaynağı hem yaşam biçimi. Ancak bu yaşam biçimiyle birlikte gelen bazı riskler de var. Uzmanlara göre bu riskler tamamen ortadan kaldırılamasa da doğru bilgi ve bilinçle en aza indirilebilir.