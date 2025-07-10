Karadeniz'in incisi Trabzon'a 6 ayda turist akını: 223 bin kişi ziyaret etti

Direkt uçuşların turizme katkısına dikkati çeken Erdoğan, "Yeni hedef pazarlarımız var. Özbekistan pazarını daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Çin pazarına açılmayı planlıyoruz ve onunla ilgili çalışmalarımıza başladık. Orta Avrupa'dan inanç turizmi kapsamında turist çekmeyi hedefliyoruz. Bu bakımdan da hedefimiz, Trabzon'da turizmi 12 aya yaymak." dedi.





Katar'dan gelen Seleh Alkuwari de Trabzon'da kendi ülkesindeki gibi rahat ettiğini söyledi. Ailesiyle her sene Trabzon'a geldiğini belirten Alkuwari, kentin turizm noktalarını gezdiğini ve çok beğendiğini vurguladı.





Gamze Aksoy ise Karadeniz turu kapsamında İstanbul'dan ailesiyle gezmeye geldiğini anlatarak, "Boztepe'ye çıktık, Atatürk Köşkü'ne geldik. Akvaryuma, Sümela Manastırı'na gideceğiz, daha gezeceğimiz birçok yer var. Burası gerçekten çok güzel bir yer." diye konuştu.











































