Karın ağrısı şikayetiyle gitti: Böbreğinden 23 santimlik dev kist çıktı

56 yaşındaki Vezir Erçetin ise sol tarafındaki şişkinlik nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Ben de taşın sancısı olduğunu zannettim. Hastanede film falan çektiler 23 santimetrelik bir kist olduğunu söylediler. Allah herkesten razı olsun. Benim durumumun şu anda gayet iyi" ifadelerini kullandı.