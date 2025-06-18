Karın ağrısı şikayetiyle gitti: Böbreğinden 23 santimlik dev kist çıktı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Vezir Erçetin, karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle başvurduğu hastanede büyük bir sağlık sorunu ile karşılaştı. Yapılan tahliller sonucu sol böbreğinde bulunan 23 santimetre büyüklüğünde dev bir kist ameliyatla alındı.
Karın ağrısı ve karın bölgesinde şişlik şikâyetiyle hastaneye başvuran hastaya yapılan tetkiklerde, sol böbreğinde büyük bir kist tespit edildi.
"Karın ağrısı ve karında şişlik yaşayanlar kontrollerini yaptırmalı"
56 yaşındaki hastanın karın şişliği şikayeti üzerine polikliniklerine başvurduğunu ifade eden Üroloji Uzmanı Operatör Dr. Ercan Bayrak, "Yapılan görüntülemelerde böbreğinde 23 santimetre büyüklüğünde bir kitlesel lezyon olduğunu tespit ettik. Normalde böbrek kitleleri şikayet vermeyen kitleler olmasına rağmen bu tarz büyük kitlelerde karın ağrısı ve karın şişliği gibi problemleri ortaya çıkartabilir.
Ameliyat hazırlıklarımızı yaptık. Başarılı geçen bir cerrahi sonrasında kistin tamamını çıkarıp patolojiye gönderdik. Sol böbreği de koruyabildik. Hastamız şu anda gayet iyi durumda. Bu ve benzeri karın ağrısı karın şişlik şikayeti olan hastaların rutin takiplerini yaptırmalarını en yakın üroloji uzmanına başvurmaları ve görüntülemelerde teşhis alabilmeleri mümkün olabilmektedir" dedi.
23 santimetrelik kistin, hastanın böbrek dokusunu neredeyse tamamı kapladığını ifade eden Bayrak, "Bu boyutta bir kiste nadir rastlıyoruz. Erken teşhis edilmemiş olsaydı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilirdi" ifadelerini kullandı.
56 yaşındaki Vezir Erçetin ise sol tarafındaki şişkinlik nedeniyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "Ben de taşın sancısı olduğunu zannettim. Hastanede film falan çektiler 23 santimetrelik bir kist olduğunu söylediler. Allah herkesten razı olsun. Benim durumumun şu anda gayet iyi" ifadelerini kullandı.