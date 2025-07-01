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Kene tehlikesi kapınızda: Hiç bilmediğiniz 5 yöntemle keneler evinize taşınıyor

Kene tehlikesi kapınızda: Hiç bilmediğiniz 5 yöntemle keneler evinize taşınıyor

14:141/07/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Yaz aylarında doğada daha sık rastlanan keneler, insan ve hayvanlara tutunarak besleniyor ve taşıdıkları hastalıklarla ciddi risk oluşturuyor. Genellikle açık alanlarda karşılaşılan bu parazitler, son zamanlarda ev ortamında da görülmeye başladı. Peki keneler evlere girer mi? Uzmanlar asıl tehlikenin dışarıdan taşınan bu yöntemlerde olduğunu vurguluyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte Türkiye genelinde kene vakalarında artış yaşanıyor. 

Doğada görmeye alışık olduğumuz keneler, bazı durumlarda ev ortamına da girebiliyor. Aslında doğrudan evlere yerleşme eğiliminde olmasalar bazı yöntemlerle içeri sızabiliyorlar. Uzmanlar uyarıyor: İşte kenelerin evlere gelme nedenleri...

1- Evcil hayvanlar yoluyla

Kedi, köpek gibi evcil hayvanlar dışarıda gezindikten sonra üzerlerine yapışan keneleri eve taşıyabilir.

Özellikle çimenlik, ormanlık ya da park alanlarında dolaşan hayvanlar risk altındadır.


2- İnsanlar üzerinden taşıma

İnsanlar da farkında olmadan kıyafetleriyle, çoraplarıyla veya eşyalarıyla keneleri eve getirebilir. Kamp, piknik veya yürüyüş sonrası bu sık görülür.

3- Bahçeli veya doğaya yakın evler

Evin yakınında yüksek otlar, çalılıklar, nemli bölgeler varsa keneler doğal olarak çevrede bulunabilir. Açık pencere, kapı ya da sürüngen hayvanlar yoluyla içeri girebilirler.

4- Taşınan eşyalarla

Odun, çalı-çırpı, kamp malzemeleri gibi doğadan getirilen objelerle içeri girebilirler.

5- Nadiren yuva arayışı

Keneler genelde konakçısız uzun süre yaşayamazlar ama bazı türler uygun koşullarda evde birkaç hafta hayatta kalabilir.

Kenelerden korunma yöntemleri

Evcil hayvanlar için düzenli parazit koruma uygulamaları yapılmalı.

Doğadan geldikten sonra kıyafetler kontrol edilmeli, duş alınmalı.

Evin çevresindeki çalılar budanmalı, otlar kısa tutulmalı.

Eve gelen odun, eşya gibi dış kaynaklar kontrol edilmeli.




#Kene
#sağlık
#Kene ısırması
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