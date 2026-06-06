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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan büyük fırsat: 39 ilde 554 muhtelif arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan büyük fırsat: 39 ilde 554 muhtelif arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor

13:146/06/2026, Cumartesi
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Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yeni müzayede haberi ile arsa alacakları sevindirdi. Kurum tarafından yapılan açıklamada Haziran ayında gerçekleşecek açık artırmada 39 ilde 554 muhtelif arsanın satışa çıkaracağı duyuruldu. Aynı zamanda 24 ay vade ile satılacak arsalarda peşin ödemelerde hatırı sayılır indirim uygulanacak. İşte ayrıntılar…

Arsa almak isteyenler için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan müjdeli haber geldi. 39 ilde 554 muhtelif arsanın müzayede ile satışa çıkarılacağını duyuran kurum aynı zamanda arsalar için yatırılacak teminat bedellerini de açıkladı.

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek müzayedede konut, iş yeri ve diğer kullanımlar için tahsis edilen arsalar satışa çıkacak. Yüzde 25 peşin ödemelerde 24 aya kadar vade uygulanırken, arsa bedelinin tamamının peşin ödenmesi durumunda ise yüzde 20 oranında indirim uygulanacak.

39 ilde satışa çıkacak muhtelif arsaların katılım bedeli ise muhammen bedele göre belirlendi. Buna göre en düşük katılım bedeli 15 bin TL olurken, en yüksek katılım bedeli 40 milyon TL olarak belirlendi. İşte tüm katılım bedellerine dair ayrıntılar…

Muhammen Bedeli 300.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000 TL,

Muhammen Bedeli 300.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 7.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

Muhammen Bedeli 7.000.001 TL ile 20.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 20.000.001 TL ile 40.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.500.000 TL,

Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 80.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 80.000.001 TL ile 200.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 200.000.001 TL ile 320.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 320.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 40.000.000 TL  

ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE?

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre satılacak 554 arsanın bulunduğu illerin listesi şu şekilde:

Adana,

Ağrı,

Ankara,

Antalya,

Ardahan,

Aydın,

Balıkesir,

Batman,

Bingöl,

Bursa,

Çanakkale,

Düzce,

Edirne,

Elazığ,

Erzurum,

Eskişehir,

Gaziantep,

Giresun,

Hatay,

İstanbul,

İzmir,

Kahramanmaraş,

Karabük,

Karaman,

Kars,

Kırıkkale,

Kırklareli,

Kırşehir,

Kocaeli,

Konya,

Mardin,

Mersin,

Muğla,

Muş,

Sakarya,

Samsun,

Şanlıurfa,

Tekirdağ,

Van.

#Arsa
#Kentsel Dönüşüm Başkanlığı
#Satış
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