Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’ndan büyük fırsat: 39 ilde 554 muhtelif arsa 24 ay vade ile satışa çıkıyor

Muhammen Bedeli 300.000 TL ye kadar olan gayrimenkuller için 15.000 TL,

Muhammen Bedeli 300.001 TL ile 1.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 50.000 TL,

Muhammen Bedeli 1.000.001 TL ile 2.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 100.000 TL,

Muhammen Bedeli 2.000.001 TL ile 7.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 500.000 TL,

Muhammen Bedeli 7.000.001 TL ile 20.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 1.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 20.000.001 TL ile 40.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 2.500.000 TL,

Muhammen Bedeli 40.000.001 TL ile 80.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 5.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 80.000.001 TL ile 200.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 10.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 200.000.001 TL ile 320.000.000 TL’ye kadar olan gayrimenkuller için 20.000.000 TL,

Muhammen Bedeli 320.000.001 ve üstü gayrimenkuller için TL 40.000.000 TL