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Kerem Aktürkoğlu nişanlısına öyle bir jest yaptı ki: Sosyal medya hesabından böyle duyurdu

Kerem Aktürkoğlu nişanlısına öyle bir jest yaptı ki: Sosyal medya hesabından böyle duyurdu

Pınar Görgü
Pınar Görgü
16:2127/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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A Milli Futbol Takımı ve Benfica'nın yıldız ismi futbolcu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz aralık ayında Ceren Azak ile nişanlanmıştı. Son dönemde özel hayatıyla da çok konuşulan Aktürkoğlu, nişanlısına büyük bir jest yaptı. Sosyal medya paylaşımı gündem oldu.

Kerem Aktürkoğlu, hem sahadaki başarıları hem karakteri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

26 yaşındaki genç futbolcu, geçtiğimiz aralık ayında aile arasında düzenlenen bir törenle sessiz sedasız nişanlanmıştı.

Aktürkoğlu'nun özel hayatı da hayranları tarafından merakla takip ediliyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Ceren Azak'ın nişan görüntüleri de sosyal medyaya sızdı.

Nişanlandığını sosyal medya hesabından duyuran Kerem Aktürkoğlu'nu mutlu gününde Galatasaray'da oynayan yakın arkadaşı Yunus Akgün de yalnız bırakmamıştı.

Aktürkoğlu, son olarak nişanlısına yaptığı jestle gündeme geldi.

Ceren Azak kimdir?

Kerem Aktürkoğlu'nun nişanlısı Ceren Azak özel bir eğitim merkezinde çocuk gelişimcisi olarak çalışıyor.

Nişanlısına yaptığı jest, çok beğenildi.

Krampona adını yazdırdı

Kerem Aktürkoğlu, müstakbel eşinin adını kramponlarına yazdırdı.

Çiçeği burnunda çift, yakın zamanda nikah masasına oturarak.

#Kerem Aktürkoğlu
#Ceren Azak
#sosyal medya
#Instagram

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