Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Kerimcan Durmaz tutuklandı: Kazancını açıklayan fenomenin bir gecede aldığı para dudak uçuklattı

Kerimcan Durmaz tutuklandı: Kazancını açıklayan fenomenin bir gecede aldığı para dudak uçuklattı

12:378/01/2025, Çarşamba
G: 8/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Çıktığı konserde sanal kumar reklamı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı. Savcılığa verdiği ifadede günlük kazancını açıklayan Kerimcan Durmaz'ın "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" sözleri olay oldu.

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'sanal kumar reklamı yaparak insanları teşvik ettiği' iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sanal kumar soruşturmaları kapsamında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı sosyal medya fenomenlerinin ardından son olarak DJ Kerimcan Durmaz gözaltına alınmıştı.


Savcılığa verdiği ifadede günlük kazancını açıklayan Kerimcan Durmaz'ın "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" sözleri olay oldu.


Dün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü. Durmaz, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


#Kerimcan durmaz
#sanal kumar
#tutuklama

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlave tediyeler yattı mı ne zaman yatacak?