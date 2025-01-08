Kerimcan Durmaz tutuklandı: Kazancını açıklayan fenomenin bir gecede aldığı para dudak uçuklattı

Çıktığı konserde sanal kumar reklamı yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz tutuklandı. Savcılığa verdiği ifadede günlük kazancını açıklayan Kerimcan Durmaz'ın "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" sözleri olay oldu.
Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 'sanal kumar reklamı yaparak insanları teşvik ettiği' iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sanal kumar soruşturmaları kapsamında Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve bazı sosyal medya fenomenlerinin ardından son olarak DJ Kerimcan Durmaz gözaltına alınmıştı.
Savcılığa verdiği ifadede günlük kazancını açıklayan Kerimcan Durmaz'ın "Çıktığım sahne karşılığında 10 bin Euro kazanç sağladım" sözleri olay oldu.
Dün Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Durmaz emniyete götürüldü. Durmaz, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz ve oyuncu Atakan Yılmaz çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.