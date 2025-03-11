Kilo verilirken yapılan en büyük hata: Uzman isim 'Diyet yaparken kilo almayın' diyerek uyardı

Diyet yaparken, farkında olmadan yapılan bazı hatalar kilo vermeyi zorlaştırabiliyor. Sağlıklı sanılan birçok yöntem aslında göründüğü kadar masum değil. Diyetisyen Buket Ertaş, hızlı kilo vermeyi engelleyen en büyük 8 yanlışı açıkladı.
1- Ana yemekten kaçıp atıştırmalıklara sığınmayın.
2-Çay ve kahveyi suyun yerine koymayın
Gerek kilo kontrolünü sağlamada gerekse diyet yaparken, en az yenilen besinler kadar önemli bir başka unsurun da yeterli su tüketmek olduğuna dikkat çeken Ertaş, “Özellikle su yerine çay ve kahve tüketimi de önemli bir hatadır” dedi.
3- Hafta sonu kaçamaklarını masum görmeyin
Diyet sırasında yapılan uygulamalardan biri de ödüllendirme. Bu yöntemin toplumda çokça kullanılmasına karşın doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Uzm. Dyt. Buket Ertaş, “Hafta içi kişinin kendine eziyet edercesine diyet yapıp hafta sonu yediği her şeyi kendine hak görmesi hem metabolizmanın bozulmasına hem de sağlığın bozulmasına sebep olabilmektedir” diye konuştu.
4- Gün içinde az yemek yiyip, akşam sofraya çok aç oturmayın
Uzm. Dyt. Buket Ertaş, şu bilgileri verdi: “Herkesin sağlıklı yaşamını sürdürebilmesi için alması gereken bir kalori var. Gündüz bu ihtiyaçlarımızı karşılamazsak vücut bunu akşam tamamlamak zorunda kalır. Halsizlik başlar, kan şekeri düşer ve gece acıkmaları meydana gelir.
Günlük enerji ihtiyacımızı gündüz aç kalmadan karşılarsak, yani gün içine dağılımını mantıklı şekilde yaparsak gece gıda tüketimimiz daha az olacaktır. Dolayısıyla kilo kaybımız da kolaylaşacaktır”
5. Protein tüketiminin kilo aldırmayacağını düşünmeyin
Uzm. Dyt. Buket Ertaş, “Makro besinlerimiz temelde 3 gruba ayrılır; karbonhidrat, protein, yağ. Her ne kadar tek suçlu olarak karbonhidratlar görülse de aslında 1 porsiyon karbonhidrat ve proteinin kalorileri birbirine eşittir. Ayrıca protein kaynaklarından aldığımız yağ ise cabasıdır. Her ne kadar proteinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olsa da gereğinden fazla tüketmenin de kilo aldıracağı unutulmamalı” ifadelerini kullandı.
6.İçeceklerdeki kaloriyi göz ardı etmeyin
Uzm. Dyt. Buket Ertaş, “Sütlü, kremalı, şuruplu kahveler bunların en güzel örneğidir. Öğün geçiştirmek adına yemek yemeyip, aromalı bir kahve içmek aslında kendinize yaptığınız bir kötülük. Meyveli ve şeker ilaveli içecekler hem kan şekerinin hızlı yükselmesine hem de kilo artışına sebep olacaktır” dedi.
7.Light ürünlere geçip tüketimi artırmayın
Diyete giren çoğu kişinin önce mutfak alışverişi yaptıklarını hatırlatan Uzm. Dyt. Buket Ertaş, sözlerine şöyle devam etti: Diyette ‘light’ gibi ibareleri barındıran yiyeceklerin daha sağlıklı veya kalorisiz olduğu düşüncesi yanlıştır. Bu düşünceyle tüketimleri artırmak da kaçınılmaz olarak kiloyu getirecektir.
8-'Ya hep ya hiç' yaklaşımı
Uzm. Dyt. Buket Ertaş, sözlerini şöyle tamamladı: “Gereğinden fazla sert diyetler kişinin bir süre sonra kararından vazgeçmesine ve eski alışkanlıklarına daha keskin şekilde dönmesine neden olur. Yapılacak en iyi şey, kilo artışına sebep olabilecek alışkanlıkları belirleyip, çok sevilen gıdaları diyetisyen kontrolünde sık olmamak koşuluyla tüketmek olacaktır”