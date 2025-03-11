Kilo verilirken yapılan en büyük hata: Uzman isim 'Diyet yaparken kilo almayın' diyerek uyardı

5. Protein tüketiminin kilo aldırmayacağını düşünmeyin

Uzm. Dyt. Buket Ertaş, “Makro besinlerimiz temelde 3 gruba ayrılır; karbonhidrat, protein, yağ. Her ne kadar tek suçlu olarak karbonhidratlar görülse de aslında 1 porsiyon karbonhidrat ve proteinin kalorileri birbirine eşittir. Ayrıca protein kaynaklarından aldığımız yağ ise cabasıdır. Her ne kadar proteinin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi olsa da gereğinden fazla tüketmenin de kilo aldıracağı unutulmamalı” ifadelerini kullandı.



