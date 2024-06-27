Mavi yengeç Karadeniz'de 22 santimetreye kadar büyüyor

Özellikle yaşam alanı Kızıldeniz olan balon balığının Karadeniz'deki diğer canlılar üzerinde olumsuz etki yarattığını anlatan Samsun, şunları kaydetti:





"Kızıldeniz'den gelen balon balığı Akdeniz'e, oradan Ege'ye geldi. Sonra zaman içinde biz bu Karadeniz'de gördük. Bu balıklar geldikleri yerde hakim oluyorlar, diğer türler üzerinde baskınlık kuruyorlar ve o bölgenin demersal ise demersal (yer balığı), pelajik ise pelajik (açık deniz veya okyanusun sahil veya deniz tabanına yakın olmayan kısmı) diğer biyolojik canlıları üzerinde olumuz etkiler yapıyorlar."







