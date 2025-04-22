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Körlük tarih mi oluyor? Bilim adamları devrim gibi tedaviyi keşfetti

Körlük tarih mi oluyor? Bilim adamları devrim gibi tedaviyi keşfetti

09:2822/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
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KAIST Üniversitesi'nden bilim adamları, retina hasarını onararak kalıcı görme yetisi sağlayan bir tedavi geliştirdi. Klinik denemelerin 2028 yılında başlaması hedefleniyor.

Güney Kore'deki KAIST Üniversitesi'nden araştırmacılar, görme kaybına yol açan retina hasarını tersine çevirebilen yeni bir ilaç geliştirdi. Bu buluş, kalıcı görme geri kazanımını mümkün kılan ilk tedavi olarak tarihe geçti.

Prof. Jin Woo Kim liderliğindeki ekip, tedaviye direnç gösteren retina hastalıklarında kritik rol oynayan PROX1 adlı proteini hedef alarak, göz sinirlerinin yeniden gelişmesini sağladı.


Görsel onarımın önündeki engel


Araştırmalara göre PROX1 proteini, retina onarımını engelleyen temel faktörlerden biri. Normalde sinir hücrelerinin gelişiminde rol alan bu protein, hasarlı retina bölgesinde birikerek onarımı durduruyor.


Bilim adamları, bu proteinin balıklarda görülmediğini ve bu nedenle balıkların retina onarımında daha başarılı olduğunu ortaya koydu.


Yeni antikorla geri döndü


Ekip, bu bulgular üzerine PROX1’i etkisiz hale getiren özel bir antikor geliştirdi. Celliaz adlı biyoteknoloji firmasıyla birlikte geliştirilen bu antikor, farelerde retina hücrelerinin yeniden oluşmasını ve görmenin geri kazanılmasını sağladı.


Tedavi uygulanan farelerdeki görme yetisi 6 ay boyunca korunabildi.

Kritik tarih 2028


Araştırma ekibi şimdi bu tedaviyi insanlara uygulamak için hazırlık yapıyor.


Dr. Eun Jung Lee, “PROX1’i etkisiz hale getiren CLZ001 adlı antikorun son aşamasındayız. Önümüzdeki adım, klinik öncesi çalışmalara geçmek olacak,” diyerek çalışmaların yakın zamanda insan deneylerine doğru ilerleyeceğini belirtti.


#görme
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