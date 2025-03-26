Kulaklık kullanmayan yok: İşitme sağlığı için bilinçli kullanmak şart

Artan kulaklık kullanımının işitme sağlığına olan etkileri üzerine önemli uyarılarda bulunan Ear Technic - Si-Ser İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Başkanı Pedeakustiker Mehmet Emin Ağaç, "Eskiden işitme kaybı yaşlılıkla ilişkilendirilirken, günümüzde bu sorun gençlerde de sıkça görülmeye başlanmıştır. Giyilebilir teknolojilerin günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, özellikle kulaklık kullanımının artması, işitme sağlığını tehdit eden en büyük faktörlerden biri haline gelmiştir. Piyasada farklı türde kulaklık çeşitleri bulunmakta ve her birinin işitme sağlığına etkisi farklıdır. Bunlardan kulak içi kulaklık çeşitleri, sesi doğrudan kulak zarına ilettiği için işitme kaybına neden olma riski en yüksek kulaklık türüdür. Kulak zarına yakın olduklarından, yüksek sesle müzik dinlendiğinde büyük bir basınç oluştururlar. Bu durum yalnızca işitme kaybına değil, aynı zamanda sesleri ayırt etme ve anlama sorunlarına da yol açabilir. Kulak üstü kulaklık çeşitleri ise ses basıncını doğrudan kulak zarına iletmediği için kulak içi kulaklıklara kıyasla işitme sağlığı üzerinde daha az risk oluşturur. Ancak ses seviyesi çok yüksek ayarlandığında işitme duyusuna zarar verebilir. Kulak üstüne yerleştirilen bu kulaklıklar, sesi daha geniş bir alana yayarak kulak zarına daha az etki eder, bu yüzden kulak içi kulaklık çeşitlerine göre riski daha düşüktür. Kulaklık kullanırken ses seviyesinin düşük tutulması ve uzun süre kullanımından kaçınılması büyük önem taşır. Yüksek sesle müzik dinlemek, işitme duyusunda geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir" diye konuştu.



