Kulaklık kullanmayan yok: İşitme sağlığı için bilinçli kullanmak şart

Kulaklık kullanımının artmasıyla birlikte işitme kayıplarının gençlerde giderek yaygınlaştığını belirten Ear Technic-Si-Ser İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Başkanı, İşitme Cihazları Akustik ve Audiology Derneği (İCAAD) Başkanı Pedeakustiker Mehmet Emin Ağaç, "Müzik dinlerken kulaklarınızı kaybetmeyin. İşitme sağlığınızı korumak için bilinçli kulaklık kullanımı şart" dedi.
Kulaklık kullanımının artmasıyla birlikte işitme kaybı gençler arasında giderek yaygınlaşıyor. İşitme kaybı sinsi ilerleyen bir sorun olarak, genellikle uzun yıllar sonra fark ediliyor. Acı vermediği için çoğu kişi işitme kaybını ancak orta seviyeye ulaştığında fark edebiliyor ve o noktada önlem almaya çalışıyor.
Artan kulaklık kullanımının işitme sağlığına olan etkileri üzerine önemli uyarılarda bulunan Ear Technic - Si-Ser İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Başkanı Pedeakustiker Mehmet Emin Ağaç, "Eskiden işitme kaybı yaşlılıkla ilişkilendirilirken, günümüzde bu sorun gençlerde de sıkça görülmeye başlanmıştır. Giyilebilir teknolojilerin günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, özellikle kulaklık kullanımının artması, işitme sağlığını tehdit eden en büyük faktörlerden biri haline gelmiştir. Piyasada farklı türde kulaklık çeşitleri bulunmakta ve her birinin işitme sağlığına etkisi farklıdır. Bunlardan kulak içi kulaklık çeşitleri, sesi doğrudan kulak zarına ilettiği için işitme kaybına neden olma riski en yüksek kulaklık türüdür. Kulak zarına yakın olduklarından, yüksek sesle müzik dinlendiğinde büyük bir basınç oluştururlar. Bu durum yalnızca işitme kaybına değil, aynı zamanda sesleri ayırt etme ve anlama sorunlarına da yol açabilir. Kulak üstü kulaklık çeşitleri ise ses basıncını doğrudan kulak zarına iletmediği için kulak içi kulaklıklara kıyasla işitme sağlığı üzerinde daha az risk oluşturur. Ancak ses seviyesi çok yüksek ayarlandığında işitme duyusuna zarar verebilir. Kulak üstüne yerleştirilen bu kulaklıklar, sesi daha geniş bir alana yayarak kulak zarına daha az etki eder, bu yüzden kulak içi kulaklık çeşitlerine göre riski daha düşüktür. Kulaklık kullanırken ses seviyesinin düşük tutulması ve uzun süre kullanımından kaçınılması büyük önem taşır. Yüksek sesle müzik dinlemek, işitme duyusunda geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir" diye konuştu.
Kulak, Burun, Boğaz (KBB) uzmanları tarafından yapılan araştırmalara göre, son yıllarda işitme kaybı vakalarının arttığını ve hasta yaş ortalamasının düştüğünü kaydeden Pedeakustiker Mehmet Emin Ağaç, "Sağlık raporları da bu değişimi net bir şekilde ortaya koyuyor. Eskiden işitme kaybı daha çok sanayi işçileri ve makine operatörleri gibi yüksek sesli ortamlarda çalışan yetişkinlerde görülürken, günümüzde gençler arasında da yaygınlaşmış durumda. Gelişmiş ülkelerde işitme kaybı daha çok 50 yaş ve üzeri bireylerde görülürken, son yıllarda bu yaş sınırının 40'lı yaşlara düştüğü gözlemlenmektedir. Bunun en büyük nedeni ise yaşam tarzı ve teknolojik cihazların yanlış kullanımıdır. Si-Ser İşitme Cihazları Şubelerimizde, 29 yılı aşkın deneyimimizle bu değişimi yakından gözlemledik ve işitme kaybının artık daha genç yaş gruplarında da yaygın hale geldiğini üzüntüyle fark ettik" şeklinde konuştu.
"Geleneksel işitme cihazlarının görünümü nedeniyle özellikle gençler cihaz kullanmaktan kaçınabiliyor. Bu ihtiyaca yönelik olarak EarTechnic olarak, dünyadaki ilk küpe tipi işitme cihazını kadınlar için özel olarak tasarladık. Estetik ve işlevselliği bir araya getiren bu yenilikçi cihaz, işitme desteği sağlarken şık bir aksesuar olarak da kullanabilirsiniz. Erkekler için ise, görünmez ve konforlu bir seçenek sunan dip kanal işitme cihazı geliştirdik. Küçük boyutu sayesinde dışarıdan fark edilmeden işitme desteği sağlayarak estetik kaygıları en aza indiriyor. Kulağın anatomik yapısına göre değişiklik göstermekle birlikte, kulakta neredeyse görünmez hale geliyor. İşitme sağlığınız hakkında daha fazla bilgi almak ve size en uygun işitme cihazını deneyimlemek için Si-Ser İşitme Merkezleri'ni ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, işitme sağlığınızı korumak için bilinçli kulaklık kullanımı şart"